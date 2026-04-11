Ron Jans oldukça sinirli: "Bunu hiç hoş bulmuyorum... Sizler çok sinir bozucusunuz!"

Ron Jans, FC Utrecht ile Telstar arasındaki maç öncesinde ESPN’in çalışma tarzından açıkça rahatsız oldu. Teknik direktör, bir röportajda, röportajların takip edilme ve öne çıkarılma biçiminden hiç hoşlanmadığını açıkça belirtti.

Onun bu tepkisine neden olan, muhabir Leo Oldenburger'in bir sorusuydu. Oldenburger, Jans'ın ısınma sırasında Anthony Correia ile yaptığı konuşmaya göz kırparak bilgi verdi.

Kısa süre önce FC Utrecht ve Correia'nın genel hatlarıyla bir anlaşmaya vardıkları açıklandı. Telstar'ın başarılı teknik direktörü, bu sezonun ardından ayrılacak olan Jans'ın halefi olarak görülüyor.

Bir gün sonra, iki teknik direktör FC Utrecht ve Telstar maçında karşı karşıya geldi. ESPN, maç öncesi Jans ve Correia'nın özel sohbetini görüntüledi ve bu konu daha sonra gündeme geldi.

Oldenburger, Jans'a konuşmanın FC Utrecht hakkında olup olmadığını sordu. Tecrübeli teknik direktör sert tepki gösterdi: "Hayır, hayır, hayır... Sizler çok sinir bozucusunuz. Her şeyi dinliyorsunuz, değil mi? Elimi ağzıma kapatmak ya da hiçbir şey söylememek istemiyorum."

Teknik direktör daha sonra bu tür anlara duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Jans'a göre, spontane sohbetler çok sık haber değeri taşıyan parçalara dönüştürülüyor. “Bazen böyle bir sohbetin anında bir olay haline geldiğini hissetmek can sıkıcı oluyor, geçen hafta Peter Bosz ile olanlar gibi. Bunu doğru bulmuyorum ama ne yaparsınız, bu işin bir parçası.”

Röportajda Jans, maçla ilgili seçimleri hakkında da konuştu. Dani de Wit'in geri dönüşü konusunda net konuştu. “Onun ilk 11'de yer alacağı konusunda bir saniye bile tereddüt etmedim. Son aylarda hem oyununda hem de liderlik konusunda gerçekten ilerleme kaydetti. O, sahadaki liderlerimizden biri.”

Jans, Telstar'ın taktiksel yaklaşımına da değindi. “Onların oyun tarzına karşı bir şeyler yapmalısınız, bu çok açık. Mesafe azsa ve boşta kalan oyuncuya doğru baskı kurabiliyorsanız, bunu yaparız. Aksi takdirde, bunu yapmamalısınız.”