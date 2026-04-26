Ron Jans, Excelsior'a karşı alınan ağır yenilginin ardından öfkeli FC Utrecht taraftarlarına ne söylediğini anlatıyor

Excelsior - FC Utrecht maçı sonrasında Ron Jans, doğal olarak takımından memnun değildi. Utrecht, Rotterdam'da son derece zayıf bir performans sergiledi ve 5-0 gibi ağır bir skorla mağlup oldu.

Noah Naujoks, 11. dakikada Excelsior'u Utrecht karşısında öne geçirdi. Ardından Utrecht için işler daha da kötüye gitti. Matisse Didden birkaç dakika içinde iki sarı kart gördü ve ardından Excelsior, Derensili Sanches Fernandes (iki gol), Irakli Yegoian ve Lennard Hartjes'in golleriyle skoru 5-0'a taşıdı.

Maçtan sonra Jans, ESPN'e bu hezimeti beklemediğini söyledi. "Saat 12:15, pazar günü, güneşli bir hava, takım iyi gidiyor, oldukça iyi çalışılıyor... Ama bu hiç de iyi değildi," dedi teknik direktör.

“Onlar galibiyeti hak ettiler. Biz mücadele etmedik, uzaktan savunma yaptık, başlangıçta birkaç kez tehlikeli ataklar yaptık ama son pas gelmedi… 10 kişi ve 2-0 gerideyken devre arasında durumu tersine çevirmeye çalışırsınız ama 3-0 olduktan sonra iş bitmişti.”

Maçın ardından Jans'ın Utrecht'ten gelen taraftarların yanına gidip onlarla kısa bir sohbet ettiği görüldü. “Onlardan özür diledim,” diyor. “Berbat bir maçtı.”

Jans, oyuncularına karşı pek de kızgın değildi. “Soyunma odasında kendimi oldukça tuttum. Bunun bizim kim olduğumuzu ve kim olmak istediğimizi yansıtmadığını söyledim.”

“Ama yarınki değerlendirme toplantısında bu konuya tekrar değineceğiz. Çünkü bu kabul edilemez ve bir cevap gerektiriyor. Çok daha iyisini yapabiliriz ve durumu tersine çevirmeliyiz,” diye bitiriyor.