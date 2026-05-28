Ron Jans, bir oyuncudan bıktı ve onu derhal FC Utrecht kadrosundan çıkardı

FC Utrecht'te ortalık karışık. Güvenilir FC Utrecht muhabiri Edjeuitnoord'un aktardığına göre, Alman oyuncu Can Bozdogan, son zamanlarda yedek kalmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmesinin ardından Ron Jans tarafından kulüpten uzaklaştırıldı.

Bozdogan, geçen hafta Perşembe günü sc Heerenveen ile oynanan maçın (3-2 galibiyet) ertesi günü Jans'ın ofisine gitti. Sakatlanan Engwanda'nın yerine oyuna girememesinden memnun değildi.

Artık görevinden ayrılan teknik direktör bunu hoş karşılamadı ve Bozdogan'ı Ajax ile oynanan play-off finali (1-1, penaltılarda mağlubiyet) için FC Utrecht kadrosundan çıkardı.

Bozdogan o günden beri kulübe hiç gelmedi. Alman oyuncu Pazartesi günü yapılan sezon kapanış etkinliğine de katılmadı ve FC Utrecht formasıyla son maçını oynamış gibi görünüyor.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Utrecht'teki sözleşmesi sona eriyor ve bu yaz ilgilenen kulüpler tarafından bedelsiz transfer edilebilir.

Bozdogan, bu sezon kısmen uzun süren bir ayak sakatlığı nedeniyle Utrecht formasıyla sadece 18 kez sahaya çıktı. O, bu eyalet kulübü için bir gol attı.