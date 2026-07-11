Romeo, Mısır karşısında attığı golle ilgili bir sürpriz açıkladı: Scaloni beni öldürecek!

Arjantin Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Christian “Koti” Romero, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Mısır ile oynanan maçta attığı golün perde arkasını anlattı ve forvet hattına ilerlemesinin teknik direktör Lionel Scaloni’nin talimatıyla değil, maçın koşulları nedeniyle gerçekleştiğini vurguladı.

Romeo, 2-0 gerideyken Mısır karşısında Arjantin'in geri dönüşünde önemli bir gol atmış ve skoru 3-2'ye çevirerek takımının çeyrek finale yükselmesine katkıda bulunmuştu.

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(Maçtaki Arjantin'in ilk) golüyle ilgili olarak Romero şunları söyledi: "Forvet olarak oynamaya gitmem sadece duygusal bir dürtüydü. 2-0 gerideyken maçın gidişatı sizi böyle durumlara zorluyor; bu, teknik ekibin planı değildi."

Tottenham'ın savunma oyuncusu şakayla karışık olarak şunları ekledi: "Eğer (teknik direktör) Scaloni beni bir daha forvet olarak oynarken görürse, beni öldürür."

Mısır’a karşı dramatik bir galibiyet alan Arjantin, penaltı atışlarında Kolombiya’yı eleyen İsviçre ile karşılaşacak. Bu maçın galibi ise Norveç ile İngiltere arasında oynanacak maçın galibi ile karşılaşacak.