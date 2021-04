Romeo Lavia: Fernandinho'nun izinden gitmeyi hedefleyen harika çocuk

Pep Guardiola, kazanan bir takımın kalbinde güçlü bir orta saha savunmasına sahip olmanın önemini biliyor.

6 numaralı rol, Guardiola'nın kariyeri boyunca en fazla önem verdiği pozisyondu. Kendisi de orada başarılı oldu. Menajerliğe geçtiğinden beri, Sergio Busquets, Philipp Lahm ve Fernandinho gibi yıldızlara kendi ayak izlerini takip etmeleri için görevler verdi.

Manchester City'nin, 2019'da İspanyol oyuncu Rodri'yi Atletico Madrid'den Eithad Stadyumu'na getirmek için 64 milyon sterlin (79 milyon dolar) ödemesi tesadüf değildi.

Guardiola, özel oyunculara ihtiyaç duyar. Manchester City de, Romeo Lavia'da ideal bir Guardiola oyuncusu bulduğuna inanıyor.

Lavia, City'ye 2020 yazında Anderlecht'ten katıldı. Kulübün U-23 takımının 2 Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasında önemli bir rol oynadı ve akademi personeli üzerinde büyük bir etki yarattı.

İngiltere'ye taşındığında sadece 16 yaşındaydı. Birçok kişi Lavia'nın ilk sezonunun çoğunu U-18'de oynayarak geçireceğini bekliyordu. Ancak Kasım ayında Enzo Maresca'nın yönettiği reserv takımda ilk kez sahaya çıktı. Ve ondan sonra her biri ilk 11'de olmak üzere 11 maça çıktı.

Liam Delap, Cole Palmer ve James McAtee gibi diğer yetenekli gençleri içeren takım geçen hafta da Manchester United'ı 3-0 mağlup etti ve aldığı üç puanla şampiyonluğu garantiledi.

