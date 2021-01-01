Romeo Lavia: Fernandinho'nun izinden gitmeyi hedefleyen harika çocuk

Manchester City, 2020 yazında 17 yaşındaki bir oyuncuyla sözleşme imzaladı. O da İngiltere'de muhteşem bir ilk sezon geçirdi.

Pep Guardiola, kazanan bir takımın kalbinde güçlü bir orta saha savunmasına sahip olmanın önemini biliyor.

6 numaralı rol, Guardiola'nın kariyeri boyunca en fazla önem verdiği pozisyondu. Kendisi de orada başarılı oldu. Menajerliğe geçtiğinden beri, Sergio Busquets, Philipp Lahm ve Fernandinho gibi yıldızlara kendi ayak izlerini takip etmeleri için görevler verdi.

Manchester City'nin, 2019'da İspanyol oyuncu Rodri'yi Atletico Madrid'den Eithad Stadyumu'na getirmek için 64 milyon sterlin (79 milyon dolar) ödemesi tesadüf değildi.

Guardiola, özel oyunculara ihtiyaç duyar. Manchester City de, Romeo Lavia'da ideal bir Guardiola oyuncusu bulduğuna inanıyor.

Lavia, City'ye 2020 yazında Anderlecht'ten katıldı. Kulübün U-23 takımının 2 Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasında önemli bir rol oynadı ve akademi personeli üzerinde büyük bir etki yarattı.

İngiltere'ye taşındığında sadece 16 yaşındaydı. Birçok kişi Lavia'nın ilk sezonunun çoğunu U-18'de oynayarak geçireceğini bekliyordu. Ancak Kasım ayında Enzo Maresca'nın yönettiği reserv takımda ilk kez sahaya çıktı. Ve ondan sonra her biri ilk 11'de olmak üzere 11 maça çıktı.

Liam Delap, Cole Palmer ve James McAtee gibi diğer yetenekli gençleri içeren takım geçen hafta da Manchester United'ı 3-0 mağlup etti ve aldığı üç puanla şampiyonluğu garantiledi.

It’s the game face for me 😂 pic.twitter.com/YQIH8KymPB — Lavia Roméo (@RomeoLavia) February 6, 2021

Lavia, maçta City orta sahasının kontrolünü ele geçirdi ve yetenekli Shola Shoretire - Hannibal Mejbri ikilisinin (her ikisi de şu anda United A takımıyla antrenman yapıyor) sessiz kalmasında önemli bir rol oynadı.

Ayrıca, Sam Edozie'nin golünde Fernandinho'yu anımsatan bir asist yaptı.

Goal'e "Çok defa Fernandinho ve Busquets'in maçlarını izledim. İkisi defansif orta saha oyuncuları olarak oyuna hakim oldu. Onları çok dikkatli gözlemledim" diyen Lavia, selefini şu cümlelerle tarif ediyor:

"Fernandinho ne yaptığını biliyor. Sadece koşmak için koşmuyor. Takımın beyni gibidir."

"Gençken sağa sola koşmak istiyorsun. Fakat o ne yaptığını biliyor. Bu yüzden o kadar fazla koşmuyor ama yine de çok etkili oluyor. Bu ondan öğrenmeye devam ettiğim bir özellik."

"Onunla konuştum ama Covid-19 nedeniyle yüz yüze değildi. Sadece sosyal medya üzerinden iletişime geçebildik."

İkili arasındaki benzerlikler sahada Lavia'yı izlerken göze çarpıyor. Fakat Ocak ayında henüz 17'sine başan Lavia, Fernandinho'nun son zamanlarda üstün olduğu 'karanlık sanatlar' ustalığına henüz sahip değil.

Öte yandan, Lavia top üstündeyken benzer güçlere sahip. Guardiola'nın defansif orta saha oyuncularının sahip olduğu pas yeteneğini geliştirmek için zaman harcadı.

Lavia, teknik direktörü Enzo Maresca'nın kendisine çok yardımcı olduğunu söylüyor:

"Sahip olduğum özelliklerin farkındayım ama yanlış bir şey yaparsam da bana yardım ederler."

“Açıkçası takım arkadaşlarımın tecrübeleri var. Bazıları A takımla antrenmana çıktı. Onlar da bana çok yardımcı oldu. Ben de öğrenmeye devam edeceğim."

Önceki yıllarda Lavia'ya Guardiola'nın kadrosuyla birlikte antrenman yapma şansı verilmiş olabilir ancak son dönemdeki koronavirüs düzenlemeleri farklı baloncuklar arasında hareket etmenin zor olduğu anlamına geliyor.

Bununla birlikte, Manchester City'nin menajeri Lavia'nın yeteneğinin farkında. Onu henüz 14 yaşındayken ilk kez izlemişti.

Guardiola, Lavia'nın memleketi Drongen'de Kevin De Bruyne'nin ev sahipliği yaptığı prestijli bir gençlik turnuvası olan 2018 KDB Kupası'nda onur konuğuydu. Lavia, Anderlecht ile Chelsea, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain'i yenmeye çalışıyordu. Çoğu takım arkadaşından ve rakip oyunculardan bir yaş daha genç olmasına rağmen kupayı kazandı.

Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Chelsea gibi takımlar Lavia'yı izlemeye başladığında genç oyuncu stoperde oynuyordu. Hatta Manchester City'nin eski kaptanı Vincent Kompany ile kıyaslandı.

Uzun vadede savunmada oynamak için gerekli fiziksel özelliklere sahip değildi. Ancak orta sahaya geçtiğinde, Manchester City'nin 2019-20 sezonunun sonuna doğru yaptığı teklifi hak edecek kadar iyiydi.

Lavia, Mancheste City'i "İyi bir akademi, en iyi oyuncular ve çevrenizde size yardımcı olacak insanlarla gerçekten iyi bir kulüp" şeklinde tarif ediyor ve ekliyor:

“City'nin ihtiyacınız olan her şey için çok sayıda departmanı var. Sadece soruyu sormalısın. Onlar sana yardım ederler."

"Yeni biri olduğum için rahat hissetmeme yardımcı oluyorlar. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum."

Lavia Manchester'a yerleştikten sonra sorulması gereken soru, bundan sonra ne olacağıdır.

17 yaşındaki biri için önünde uzun bir yol var gibi gözükebilir ancak Lavia, yakında yaş grubunun ortalama futbol seviyesinin üzerinde olacağını gösteriyor.

Bu, A takıma ilk çıkışının yakın zamanda olacağı anlamına gelmez ancak önümüzdeki bir veya iki yıl içinde ortaya çıkma potansiyeli çok yüksek. Lavia ise anı yaşamaktan mutlu:

"Sadece kendine inanmalısın. Buraya geldiğimde, bir nedenden dolayı burada olduğumu biliyordum. O yüzden futbolu her zamanki gibi oynayacağım."