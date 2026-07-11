Romeo: Bu zayıflık, Arjantin’i Dünya Kupası’nda zorluyor

Arjantin milli takımının savunma oyuncusu Christian Romero, Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre milli takımıyla oynayacakları maçta başarıya ulaşmak için takımının gidermesi gereken devam eden savunma sorunları olduğunu vurguladı.

Dünya Kupası şampiyonu takımın kalesi, turnuvadaki son iki maçta 4 gol yedi; bu durum, savunma oyuncusu Christian Romero için endişe verici bir sorun teşkil ediyor.

Christian Romero, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İyi gidiyoruz, ancak kesinlikle iyileştirilmesi gereken noktalar var. Son maçlarımızda 4 gol yedik ve bu durum bizi rahatsız ediyor."

Romero sözlerine şöyle devam etti: "Bunun ötesinde, her zaman takımın emrindeyiz ve grup için elimizden gelenin en iyisini yapmaya, teknik direktörün kararlarına uymaya hazırız."

Arjantin Milli Takımı, grup aşamasında Cezayir ve Avusturya karşısında iki maçta kalesini gole kapatmayı başarmış, Ürdün karşısında ise sadece bir gol yemişti; ancak eleme turlarında 3-2'lik iki galibiyetin ardından savunmadaki sorunları net bir şekilde ortaya çıktı.

Arjantin Milli Takımı, 32'lü turda uzatmalarda Kap Verde'yi 3-2 yenerek ilk galibiyetini elde etti; ardından 16'lı turda Mısır karşısında 2 gol geriden gelerek, Enzo Fernández'in son dakikalarda attığı galibiyet golü sayesinde maçı 3-2 kazandı.

Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nda grup aşaması ve son 16 turu maçlarında toplamda sadece 3 gol yedi.