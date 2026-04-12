Romenige, Real Madrid maçı öncesinde Bayern'i uyarıyor: Yakın geçmiş, acı dersler içeriyor

Bayern Münih taraftarlarının, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'i 2-1 yenerek elde ettikleri değerli galibiyetin ardından yaşadığı coşkuya rağmen, kulübün denetim kurulu üyesi ve efsanevi yöneticisi Karl-Heinz Rummenigge, Santiago Bernabéu'da oynanacak belirleyici rövanş maçı öncesinde aşırı iyimserliği frenlemek amacıyla "gerçekçi" açıklamalarda bulundu.

Medya "gürültüsüne" karşı uyarı

DAZN platformuna verdiği röportajda Rummenigge, şu anda takımı çevreleyen medya gürültüsünden duyduğu endişeyi dile getirerek, konsantrasyonu korumanın turu geçmenin tek anahtarı olduğunu vurguladı.

Romenigge, "Şu anda aşırı bir coşku dalgasının patlak vermesine izin verme hatasına düşmemeliyiz. Şu anda bir gürültü var ve açıkçası bu hoşuma gitmiyor" dedi.

Romenige, Münih'teki Real Madrid karşılaşmasının ilk maçta sergilenenin ötesinde taktiksel ve zihinsel disiplin gerektirdiğini vurguladı ve yakın tarihin Bavyera ekibine acı dersler verdiğini hatırlattı.

2014'ün "hayaleti"

Görüşünü desteklemek için Rominger, 2014 yarı final senaryosunu hatırlattı. O zaman Bayern, ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen Münih'teki rövanş maçına büyük bir iyimserlikle girmiş, ancak sonuç bir futbol felaketi ve 4-0'lık ağır bir mağlubiyet olmuştu.

Bayern Münih, ilk maçtaki olağanüstü performansı sayesinde doğru yolda ilerliyordu; takım, üstünlüğünü Luis Díaz ve Harry Kane'in golleriyle skora yansıtmıştı.

Fransız yıldız Kylian Mbappé farkı azaltmış olsa da, tecrübeli kaleci Manuel Neuer'in ustalığı "Los Blancos"un skoru eşitlemesini engelledi.

Yarışmanın zorluğuna ilişkin Romagnoli şunları ekledi: "Şu anki haliyle, bu yoğunluk ve kalite seviyesiyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak her zamankinden daha zor hale geldi."

"Münih 2025"e giden yol

Bavyera devi, önümüzdeki Çarşamba günü Real Madrid engelini aşmayı başarırsa, yarı finalde Liverpool ile Paris Saint-Germain arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Paris kulübünün ilk maçta 2-0 önde olduğu belirtiliyor, ancak gözler önümüzdeki hafta "Anfield" stadyumuna çevrilmiş durumda; yarı finalde karşılaşacakları rakibin kim olacağı merakla bekleniyor.

