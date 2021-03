Romelu Lukaku'nun yolunu açtığı genç yetenek Sebastiano Esposito

San Siro'da bir dizi birinci takım rekoru kıran 18 yaşındaki forvet oyuncusu, şu anda Serie B ekiplerinden Venezia'da kiralık olarak mücadele ediyor.

Inter'in genç forveti Sebastiano Esposito, takım arkadaşı Romelu Lukaku ile kurduğu özel ilişkiyi ve kiralık geçirdiği sezonda Belçikalı oyuncudan tavsiyeler aldığını açıkladı.

Esposito şu anda Serie B'de Venezia forması giyiyor. Sezonun ilk yarısını SPAL'da geçirmişti ve İtalya'daki pek çok kişi 18 yaşındaki oyuncunun Azzurri için öncü bir ışık olacağına inanıyor.

Esposito, Serie B'de geçirdiği süre boyunca her zaman en iyi formunu göstermemiş olsa da, öğrenmeye devam etmek istiyor ve ilham almak için Lukaku'ya bakıyor.

Sebastiano Esposito ne dedi?

Esposito, dünyanın en iyi genç futbolcularının sıralandığı 2021 NXGN listesinde yer aldıktan sonra Goal'e konuştu ve Lukaku hakkında şunları söyledi:

"O bir şampiyon ve yurtdışında, genç oyuncuların şans bulmakta zorlanmadığı bir yerde büyüdüğü için, bu yıl yaşadığım zorlukları hiç yaşamadı."

"Saha dışı konularda bile bana her zaman birçok ipucu veriyor. Sık sık birbirimize yazıyoruz."

Esposito, 2019'da Inter A takımıyla antrenmana başladığından beri Lukaku ile güçlü bir bağ kurdu. Manchester United'ın eski forveti, genç oyuncunun kariyerinde kilit bir rol oynadı.

Aralık 2019'da oynanan Genoa maçında, Lukaku kazanılan penaltıyı ona devretti. O gün Esposito, son 19 yılda Serie A'da ilk 11 başlayan en genç Inter oyuncusu olmuştu.

"Penaltıyı kullandığı için taraftarlar tarafından alkışlanan ve dünyanın en güçlü santrforlarından birinin güvendiği 17 yaşındaki bir çocuk olarak, o anı 'eşsiz bir duygu' olarak hatırlıyorum.

"O anda bunları düşünemiyordum. Eğer aynı penaltıyı şimdi kullasaydım ve ne olduğuna dair biraz daha bilinçli olsaydım, bunu 10 kat daha fazla düşünürdüm."

Sebastiano Esposito: Şimdiye kadarki hikaye

Brescia, Esposito'ya bir şans veren ilk profesyonel kulüp oldu ve yerel amatör bir kulüp olan Club Napoli'den sonra, onunla dokuz yaşında sözleşme imzaladı.

İki yıl sonra, kardeşi Salvatore ile birlikte Inter'e geçtiler ve Esposito hızla bir etki yaratmaya başladı.

2018-19 sezonu boyunca, U-17 ve U-19 takımlarında 37 maça çıktı, 31 gol attı ve sezonun sonuna doğru Avrupa Ligi'nde oynanan Eintracht Frankfurt maçıyla ödüllendirildi.

Bu, onun Avrupa kupalarında San Siro takımını temsil eden en genç oyuncu olduğu anlamına geliyordu. Ancak o zamandan beri sadece 14 üst düzey maça çıktı. Bu süre eksiğinin, Avrupa'nın diğer üst liglerine kıyasla İtalyan futbolunun bir özelliği olduğunu düşünüyor.

"Umarım diğer ülkelerin gösterdiği güven seviyesine ulaşırız. Biz gençler her zaman, her gün çalışıyoruz, ancak her zaman herkesin bir fırsatı olmuyor."

"Son sezonlarda, önceki dönemlere kıyasla gelişmeler oldu ve futbolcular daha fazla fırsat buldu ancak yine de benim yaşımdaki oyuncuların A takımla 100 maça ulaşma süresinde, diğer ülkelerin arkasındayız."

Lukaku, Lautaro Martinez ve Alexis Sanchez, San Siro'daki forvet hattını oluştururken, Esposito sezonun başlangıcında SPAL'e kiralık olarak gönderildi, ancak kısa süre önce küme düşen takım için 13 maçta sadece bir gol attı.

Anlaşması Ocak ayında sona erdirildi ve o dönemden beri, milli maç arasından önce oynanan karşılaşmada Monza'ya karşı oynanan ve 4-1 sona eren karşılaşmada ilk golünü attığı Venezia'nın Serie A'ya yükselme mücadelesine yardım etti.

"Serie A ile Serie B arasındaki uçurum bu yıl o kadar büyük değil, çünkü Serie B'de çok fazla kaliteli oyuncu var."

"Ancak fark ortada. Serie A'da canavarlar var! Başka bir seviyedeler. Şampiyonların ve fenomenlerin olması İtalyan futbolunun iyi olduğunu gizleyemez ama ne yazık ki bu grupta çok az genç İtalyan var."

Sırada ne var?

Esposito, Venezia'yı Serie A'ya döndürmeye çalışırken, esas kulübü de Juventus'un Scudetto'daki hakimiyetini kırmanın eşiğinde, Inter şu anda masanın tepesinde altı puan farkla önde. İkinci sırada ise bir maç fazlasıyla AC Milan var.

Lukaku ve Lautaro'nun ortaklığı gittikçe güçleniyor. Böylece Esposito'nun ilk takıma girme şansı zayıf kalıyor. Bu nedenle, 2025'e kadar sözleşmeli olmasına rağmen, mevcut sezonun sonunda A takıma geçme ihtimali belirsizliğini koruyor.

Paris Saint-Germain ve Liverpool, yetenekli oyuncuya ilgi gösterdi, ancak şu anda Esposito sadece sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmeye odaklanıyor.

Esposito, konuyla ilgili olarak "Inter'de olmadığım ve olası şampiyonluk kadrosunda yer alamayacağım için üzgünüm, ancak doğru seçimi yaptığımızı düşünüyorum," diyor ve ekliyor:

"Ne kadar süreceğini bilmesem de bu yola girdik. Sadece üç ay, bir yıl veya üç yıl daha olabilir. Haziranda göreceğiz. Bir masaya oturup geleceğim için en iyisinin ne olduğunu değerlendireceğiz."

"Biliyorum Serie A'da oynadıktan sonra Serie B'ye giden ne ilk ne son kişi olacağım. Ancak zor olduğunu bilsem bile başladığım yere geri dönmek istiyorum."