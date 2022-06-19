Sancılı satış sürecini geride bırakan Chelsea transferde atağa kalktı. Lukaku'yu göndermeye çalışan Londra ekibi, City'nin yıldızına yöneldi.

Yeni sezonda Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Chelsea transfer çalışmalarına başlarken, hücum hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Romelu Lukaku ile yolları ayırmayı planlayan Londra ekibi Belçikalı golcünün Inter'e transferinin tamamlanması halinde GOAL'ün edindiği bilgiye göre rotayı Manchester City'nin oyuncusu Raheem Sterling'e çevirecek.

Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Inter bu oyuncu için 7 milyon euro teklif ederken, Lukaku için yapılacak ödemeyle kontratının son senesine giren Sterling'i almak isteyen Chelsea ise daha fazlasını talep ediyor.

Lukaku için sezon sonunda çok daha yüksek bir bedel talep eden Tuchel'in ekibi şu an yaklaşık 12 milyon euro'luk bir ücreti kabul edecek.

Lukaku'nun ayrılması bekleniyor

Kadorsunu Erling Haaland ve Julian Alvarez gibi hücum oyuncularıyla güçlendiren Manchester City'nin Sterling için 40 milyon euro'luk bir teklifi kabul etmesi bekleniyor. Daha önce gündeme gelen Gabriel Jesus ismini veto eden Tuchel'in Sterling'e yeşil ışık yaktığı bilinirken, Lukaku'nun Inter'e transferi sonrasında bu transfere yönelik somut adımlar görebiliriz.

Sterling'in yanı sıra Sevilla'dan Jules Kounde'yi de kadrosuna katmak isteyen Chelsea, Fransız oyuncunun kalçasından yaşadığı sakatlığın düzelmesini bekliyor. Leipzig'den Josgo Gvardiol, Atletico Madrid'den Jose Gimenez ve PSG'den Presnel Kimpembe ile de temasta bulunan Chelsea yönetimi, West Ham forması giyen Declan Rice'a da ilgi gösteriyor.

Daha fazla okuma