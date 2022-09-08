Inter'in kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı golcü, Thomas Tuchel'in ayrılığı sonrasında bir kez daha Chelsea'ye dönüş yapabilir.

Chelsea'de Thomas Tuchel döneminin resmen sona ermesinin ardından gözler İngiliz ekibinde yaşanacak değişimlere çevrilirken, İtalya'dan beklenmedik bir açıklama geldi. Inter CEO'su Beppe Marotta SKY Sport'a yaptığı açıklamada yaşanan bu gelişmenin ardından, yaz aylarında kiraladıkları Romelu Lukaku'nun yeniden Chelsea'ye dönebileceğini söyledi.

Marotta ne söyledi?

"Bu herkes için yeni bir haber. Etkilerinin nasıl olacağını bilmiyoruz. Lukaku'dan burada oynayacağı süre boyunca en iyi katkıyı almak istiyoruz ve sezon sonunda Chelsea ile oturup oyuncunun geleceğine dair bir fikir alışverişinde bulunacağız. Teknik direktör değişikliği kesinlikle Chelsea'ye döneceği anlamına geliyor mu bunu bilmiyorum. Tahmin etmek zor"

Chelsea Lukaku'yu 2021 yazında Inter'den kadrosuna katarken, kulübün transfer rekorunu kıran 113 milyon euro'luk bonservis ödemesi yapmıştı. Chelsea ile geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan ve 15 gol atan Lukaku zaman zaman Tuchel'in oyun sistemini eleştirmiş ve Alman teknik direktörle problemler yaşamıştı. Chelsea'de zaman zaman kadro dışı kalan Lukaku, geride bıraktığımız yaz aylarında kiralık olarak Inter'e dönmüştü.