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Romelu Lukaku'nun Belçika millî takımını bıraktığını açıklamasının ardından, kararının perde arkasına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Het Laatste Nieuws tarafından yayımlanan kapsamlı bir değerlendirme, golcünün gerekçelerini ve millî takım teknik direktörü Mark van Bommel'in dikkat çekici rolünü ortaya koydu.

Lukaku'nun Belçika millî takımını bırakma kararı pazartesi günü birçok kişiyi şaşırttı ancak golcü bu kararı bir süredir biliyordu. Belçika millî takımındaki yedek rolünü kabullenmekte zorlanıyordu. Türkiye'ye karşı maça yedek kulübesinde başlayacağını öğrenmesi ise bardağı taşıran son damla oldu.

"Lukaku, millî takım teknik direktöründen Türkiye'deki maça ilk 11'de başlamayacağını öğreniyor. Bu haber onu derinden etkiliyor. Öncesinde yapılan birkaç görüşmenin ardından bu rolü kabul etmiş ve son Dünya Kupası'nda oyuna sonradan girerek büyük etki yaratmış olsa da Lukaku, yedek oyuncu statüsünü her şeyden önce geçici görüyordu", diye yazdı Het Laatste Nieuws.

"Mark van Bommel yönetiminde ve Fenerbahçe üzerinden yeniden ilk 11 oyuncusu olmak istiyordu. Ancak Lukaku, daha en başından itibaren planlarda umduğu kadar önemli bir yer tutmadığını hissediyor. İtalya'da sadece on dakika oynuyor, Fransa'ya karşı evindeki maçta ise yedek kulübesinden bile oyuna girmiyor. Bu nadir görülen bir durum. Aynı zamanda millî takım teknik direktörünün bir dikkatsizliği."

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Van Bommel, Lukaku'yu artık tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu, hatta her zaman oyuna alınacak bir yedek olarak bile görmüyor. Bu da 33 yaşındaki hücum oyuncusuna 'değerinin düşürüldüğü' hissini veriyor. Türkiye'de oynamayacağını öğrendiğinde açıklama istemedi; bunun yerine hafif bir sakatlığı olduğunu söyledi. Böylece İzmir'e gitmek zorunda kalmadı ve Belçika'da ailesinin yakınında kalabildi.

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O günlerde kararı kesinleşmiş olmalıydı: Lukaku, Belçika millî takımını bırakıyordu. Van Bommel, İtalya karşısındaki 4-1'lik galibiyette onu maçın bitimine az kala oyuna almak istedi ancak Lukaku artık bunu istemiyordu. Het Laatste Nieuws, "Sahada geçireceği o birkaç dakika artık ona cazip gelmiyor. Lukaku, oyuna Hugo Cuypers'ın girmesini tercih ediyor", diye yazdı.

İtalya maçının ardından VTM kamerasına konuşan Van Bommel, bunun 'ortak bir karar' olduğunu söyledi ancak gerçek hiç de öyle değildi. Lukaku, pazartesi sabahı millî takım kariyerinin sona erdiğini Instagram üzerinden bizzat duyurdu.

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Değerlendirmenin sonucunda şu ifadelere yer verildi: "Bu kadarının yeterli, hatta fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyor. Son bir yıl onu çok yıprattı. Babası Roger'ın ölümü bugün bile içinde büyük bir yara." "Roger Lukaku, Kinşasa'da toprağa verildi; Romelu ve Jordan ona gerektiği gibi veda edemedi . O zamandan beri ağır bir duygusal yas sürecinden geçiyor."

"Ardından Dünya Kupası'nda üstlendiği kahraman rolü ona yeniden ihtiyaç duyduğu enerjiyi verdi. Bu sayede Lukaku, Belçika millî takımını bırakma düşüncesini bir süreliğine geri plana itti. Ancak dört ay sonra artık devam edecek gücü kalmadı. Sürekli yedek kalması zihinsel açıdan ona çok ağır geldi."

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"Romelu Lukaku, millî takım için hâlâ çok önemli olmanın hayalini kuruyordu. Ancak zaman onun için de ilerledi ve artık öncelikleri başka yerde. İki küçük oğlu Romeo ve Jordan'da. Kardeşinde. Annesinde. Kendisinde."