Fransız basını Belçika Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızının iddiaların aksine, Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giyebileceğini öne sürdü.

Inter'in bu yaz Premier Lig ekibi Chelsea'den kiraladığı Romelu Lukaku, yaşadığı hamstring problemiden ötürü son dönemde İtalyan takımını için forma giyemezken, yaklaşan Dünya Kupası'nda oynama şansı da tehlikeye girdi.

Fance Football'dan Thymote Pinon, Lukaku'nun yakınlarındna aldığı bilgiyi Twitter'dan paylaşırken, oyuncunun büyük bir olasılıkla Dünya Kupası'nda yer alacağını söyledi.

Formayı Batshuayi giyebilir

İtalyan basınında yer alan Lukaku'nun sahalara en erken Ocak 2023'te dönebileceği yönündeki haberleri yalanlayan Pinon, golcü oyuncunu Katar'da düzenlenecek organizasyon öncesinde maç ritmi kazanmak için Inter'de süre almak istediğini ve Belçika Milli Takımı'na nispeten daha hazır katılmak istediğini öne sürdü.

Lukaku profilindeki oyuncuların maç temposu kazanmadan sahaya çıkarak başarılı olmasının zor olduğunu altını çizen Pinon, son kararın yapılacak testlerin ardından verileceği belirtti.

Inter'in Serie A'da kazandığı son şampiyonluğa adeta damga vuran 29 yaşındaki Lukaku, Belçika Milli Takımı ile şu ana dek çıktığı 102 karşılaşmada 68 gol atmıştı. Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez'in Dünya Kupası'nda Lukaku'dan yararlanamaması halinde, formayı Fenerbahçe ile sezona etkili bir giriş yapan Michy Batshuayi'ye vermesi bekleniyor.