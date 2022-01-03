Romelu Lukaku eski hocası Antonio Conte'nin takımı Tottenham'a transfer olabilir

İtalyan basınına verdiği röportajda teknik direktörü Thomas Tuchel'in oyun sistemini eleştiren ve takımının Liverpool ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmeyen Romelu Lukaku'ya ilişkin iddialara bir yenisi daha eklendi.

La Gazzetta dello Sport'a göre Belçikalı yıldız bir başka Londra ekibi Tottenham'a transfer olmak istiyor.

Inter'deki teknik direktörü Antonio Conte ile yeniden buluşmanın hesaplarını yapan Lukaku için 116 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Chelsea'nin oyuncusunu 100 milyon euro'nun altında bir bedelle satması zor görünüyor.

Öte yandan Alman teknik direktör Tuchel ile Lukaku arasında yapılacak görüşme de merakla bekleniyor.

Inter'e dönmek istiyordu

Lukaku'nun takımdaki geleceğine ilişkin kararı bu toplantının ardından vereceklerini belirten Tuchel, Lukaku ile çalışmaktan memnun olduğunu söylemişti.

Lukaku ise eski takım arkadaşı Lautaro Martinez'in kendisiyle oynamak için Chelsea'ye transfer olmaması gerektiğini çünkü kendisinin yeniden Inter forması giyeceğini öne sürmüştü.

Öte yandan Tottenham'ın patronu Conte ise kadrolarını güçlendirmeleri gerektiğinin altını çizmiş ancak Lukaku'ya ilişkin soruları yıldız ismin bir Chelsea oyuncusu olması dolayısıyla cevaplamayı reddetmişti.

Lukaku Conte yönetiminde Inter'de çok başarılı bir sezon geçirmiş ve takımını 24 golle şampiyonluğa taşımıştı.

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