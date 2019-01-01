Romelu Lukaku: Dünyanın en iyisi Antonio Conte

Manchester United’ın Belçikalı oyuncusu Romelu Lukaku, Inter’in yeni teknik direktörü Antonio Conte hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Premier Lig’de ile birlikte beklentilerin altında bir sezon geçiren Romelu Lukaku’nun İngiliz ekipten ayrılması gündemde.

İtalya ekiplerinden , Romelu Lukaku ile yakından ilgileniyor.

Lukaku, Sportmediaset ’e yaptığı açıklamada “Conte, Inter’e gitti. Benim için o dünyanın en iyi teknik direktörü. Geleceğimle ilgili kararımı verdim ancak hala kontratımın bulunduğu Manchester United’a saygısızlık olmaması açısından bu kararı açıklamamayı uygun buluyorum. Menajerim, kulüp yöneticileriyle toplantı yapıp bu konu hakkında konuşacak. Büyük bir Serie A hayranı olduğumu söyleyebilirim. Her zaman ya İngiltere ya İtalya’da oynamak istedim. Serie A, , Maurizio Sarri ve Carlo Ancelotti’nin bir araya gelmesiyle oldukça heyecanlı bir hale geldi.” İfadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester United formasıyla 45 resmi maça çıkan Romelu Lukaku, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.