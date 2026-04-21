Romelu Lukaku artık Napoli'de istenmiyor: Belçikalı oyuncu absürt derecede yüksek bir para cezası ödemek zorunda

La Gazzetta dello Sport dahil olmak üzere birçok İtalyan medya kuruluşu, Romelu Lukaku'nun Napoli'den ayrılacağını bildiriyor. Belçikalı oyuncu, kulübe brüt aylık maaşının yüzde yirmisi olan 150.000 avroluk bir ceza ödemek zorunda.

Mart ayı sonunda Lukaku, Napoli kulüp yönetimi nezdinde büyük bir öfkeye neden olmuştu. Tecrübeli forvet, uyluk sakatlığının iyileşmesine odaklanmak için Belçika milli takımından çekilmişti, ancak daha sonra kulüp yönetiminin ve teknik direktör Antonio Conte'nin isteğine aykırı olarak Belçika'da kalmayı tercih etmişti.

İtalyan teknik direktör, Lukaku'nun iyileşme sürecini Napoli'de sürdürmesini istiyordu. Sky Sports Italia, o dönemde kulübün, oyuncuların davranışları ve iyileşme protokolleriyle ilgili sıkı bir şekilde uygulanan iç kuralları ihlal ettiği iddia edilen forvete ağır bir para cezası vermeyi düşündüğünü bildirmişti.

Pazartesi günü Lukaku'nun menajeri ile İtalyan şampiyonunun yönetimi arasında bir görüşme gerçekleşti. İtalyan basınına göre menajer, müvekkilinin bu yaz ayrılabileceğini öğrendi.

32 yaşındaki forvet, tüm sezon boyunca uyluk sakatlığıyla boğuşuyor, ancak önümüzdeki yaz Dünya Kupası'na yetişebilecek gibi görünüyor.

Şu ana kadar farklı liglerdeki yedi maçta sadece 64 dakika oynadı ve bir gol attı. Maç ritmi eksikliği, Belçika'nın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarını kaçırma kararının önemli bir nedeniydi.