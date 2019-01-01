Roma'ya transfer olan Mert Çetin kimdir?

Roma'nın kadrosuna kattığı Mert Çetin'i yakından tanıyalım...

Transfer dönemi boyunca adı üç büyüklerle anılan, ancak sonunda 'ya transfer olan Mert Çetin, Cengiz Ünder'in takım arkadaşı oldu.

Genç oyuncuyu yakından tanıyalım...

Mert Çetin kimdir, kaç yaşında?

1 Ocak 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen 22 yaşındaki Mert Çetin, futbola 11 yaşında altyapısında başladı.

2016 yılında ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Mert Çetin, 2016-17 sezonunu başkent ekibinin pilot takımı Hacettepe'de geçirdi.

2017-18 sezonu başında ise Gençlerbirliği'nde as takıma yükselen Mert, o sezon kırmızı siyahlı forma altında 7 resmi maçta görev aldı.

Geride bıraktığımız sezon ise takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Mert, 'de 25 maçta forma giyerken 1 gol attı, 4 de sarı kart gördü.

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Mert Çetin, U21 Milli Takımı'nın 2019 Avrupa U21 Şampiyonası'nda oynadığı grup maçlarının ikisinde forma giymişti.

Genç stoper, 2019-20 sezonunda 3 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer oldu.

Mert Çetin nasıl bir oyuncu?

Stoper pozisyonunda görev alan Mert Çetin, güçlü fizik yapısıyla ve çevikliğiyle ön plana çıkıyor.