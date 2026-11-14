Romario, Ancelotti'ye sert çıktı ve federasyon başkanından onu görevden almasını istedi: "Brezilya'nın seviyesinde değilsin!"

Brezilya'nın Japonya ile oynadığı hazırlık maçındaki yenilgisi, Carlo Ancelotti'ye yönelik yoğun eleştirilere yol açtı. En sert eleştiri ise basın aracılığıyla Ancelotti'nin görevden alınmasını isteyen eski Brezilyalı yıldız Romario'dan geldi.

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İşler Carlo Ancelotti için daha kötü gidemezdi. Brezilya Teknik Direktörü, bugün Japonya ile oynanan hazırlık maçından 90. dakikadan sonra gelen golle 3-2'lik yenilgi alarak ayrıldı. Maçta bir kırmızı kart ve hakeme yönelik tartışmalı açıklamalar da vardı. Ancak hepsinden önemlisi, millî takımın eski yıldızlarından bile kendisine sert eleştiriler yağmaya başladı. Ülkesinde en çok ses getiren sözlerden biri de eski dünya şampiyonu Romario'dan geldi.

MAÇ - Elbette tartışmaların odağında Brezilya'nın performansı vardı. Japonya karşısında adına yakışır bir oyun sergileyemeyen Brezilya, Kubo ve Nakamura'nın golleriyle maçın ilk 19 dakikasında tam iki kez geriye düştü. Olumlu taraf ise kuşkusuz takımın verdiği tepkiydi. Bu tepkiye, kendisi de sık sık eleştirilen ancak 33. ve 75. dakikalarda attığı gollerle iki kez fileleri havalandıran Vinicius Junior damga vurdu. Interli bek Carlos Augusto'nun ilk maçı iyi geçmedi ancak 91. dakikada savunmanın tamamı daha da kötü bir performans gösterdi. Sakamoto, Brezilyalıların yoğun itirazları ve Raphinha ile Ancelotti'nin kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan pozisyonda Japonya'ya galibiyeti getiren golü attı.

ROMARIO'DAN SUÇLAMA: "BİTTİ!" - Romario, temmuz ayında 2026 Dünya Kupası'nda Norveç'e karşı alınan elenmenin ardından da o performansı "utanç verici" olarak nitelendirip Ancelotti'nin ayrılmasını istemişti. Bugün ise Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre eleştirilerinin dozunu artırdı:

"Ancelotti, bitti! Eşyalarını topla ve git! Kimse geçmişteki başarılarını sorgulamıyor. Dünya futbolunun gördüğü en büyük teknik direktörlerden birisin ama bunu kulüplerde gösterdin. Brezilya Millî Takımı'nda ise şimdiye kadar bu göreve layık olduğunu gösteremedin. Artık yeter!"

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SİYASİ BOYUTU DA VAR - Brezilya hükümetinde senatör olan Romario'nun suçlaması siyasi bir boyut da taşıyor. 1994 dünya şampiyonu, Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Samir Xaud'a (42) doğrudan seslenerek Ancelotti'yi derhâl görevden almasını istedi:



"Samir, gençsin, Brezilyalısın ve futbolumuzun iyiliğini istediğine inanıyorum. Ama artık bir karar alacak cesarete sahip olduğunu gösterme zamanı. Ancelotti'yi gönder! Seleção formasıyla şaka olmaz. Bir Dünya Kupası'nı daha çöpe atma riskini göze alamayız. Harekete geçme zamanı şimdi."