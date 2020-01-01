Romanya - Norveç maçına salgın engeli

Norveç Milli Takımı, sağlık bakanlığının protokolleri gereği ülkede kalınca Romanya ile oynaması gereken maç iptal edildi.

Romanya ile Norveç milli takımları arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup beşinci hafta maçı, bir futbolcusu pozitif olduğu için takımca izolasyona alınan Norveç'in seyahat edememesi nedeniyle iptal edildi.

Norveç Milli Takımı, ülkedeki protokoller gereği sağlık bakanlığının izin vermemesi sebebiyle Romanya'ya gidemedi.

UEFA bunun üzerine TSİ 22.45'te oynanması planlanan karşılaşmanın iptal edildiğini açıkladı.

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Romanya'nın başkentindeki Bükreş Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç için Türk hakem Ali Palabıyık görevlendirilmişti.