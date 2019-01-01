Romanya - Malta maçı hangi kanalda? Hangi gün? Saat kaçta?

EURO 2020 Elemeleri F Grubu altıncı hafta mücadelesinde Galatasaraylı Andone'nin da formasını giydiği Romanya ile Malta karşı karşıya geliyor.

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda Romanya ile Malta Ilie Oana Stadyumu'nda karşılaşıyor. Mücadeleyi Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetecek.

Romanya beş maç sonunda topladığı 7 puanla dördüncü sırada. Malta ise sadece 3 puan toplayarak beşinci sırada kendine yer buldu.

Romanya - Malta maçı hangi gün ve saat kaçta?

Romanya ile Malta'yı karşı karşıya getirecek mücadele 8 Eylül Pazar günü oynanacak. Zorlu maç TSİ 19:00'da başlayacak.

Romanya - İspanya maçı hangi kanalda?

Romanya - Malta arasındaki mücadeleyi 'den herhangi bir kanal yayınlamayacak.

Florin Andone oynayacak mı?

Romanya'nın İspanya'yı konuk ettiği maçta Glatasaray'ın yeni transferi Florin Andone, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamıştı. Oyuna 56. dakikada giren yetenekli forvet, takımının tek golünü filelere göndermeyi başarmıştı.

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Romanya'nın Malta'yı konuk edeceği maçta Andone'nin maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Romanya gruptan çıkar mı?

F grubu oldukça zor. Bu grupta Romanya'nın yanı sıra İspanya, İsveç ve Norvet gibi takımlar bulunuyor. Önceki maçlarda Romanya Norveç'le deplasmanda oynarken sahadan berabelikle ayrılmıştı. İsveç mücadelesini ise kaybetmişlerdi.

Romanya'nın bu gruptan çıkması için çantada keklik görünen Faroe Adaları ve Malta'nın yanı sıra evinde karşılaşacağı Norveç ve İsveç maçlarından da 3'er puanla ayrılması gerekiyor.