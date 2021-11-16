Romanya maçında sakatlanan Olimpiu Morutan, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi Olimpiu Morutan'dan gelen bir haberle tedirgin oldu.

Millî arada Romanya formasını giyen genç orta saha, geçirdiği sakatlık nedeniyle pazar akşamı oynanacak derbiyi kaçırabilir.

Ne söylendi?

Sarı-kırmızılu kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncular ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Romanya Milli Takımı’ndan dönen Alexandru Cicâldău bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

Romanya Milli Takımı’nın Liechtenstein ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Moruţan antrenmanda yer almadı.

"Oyuncumuzun idman programı hakkındaki değerlendirme gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak.

Milli takımlarından davet alan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Kaan Arslan, Bartuğ Elmaz, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı."

Olimpiu Morutan'ın derbide forma giyip giyimeyeceği henüz netlik kazanmadı.