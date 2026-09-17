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Romanya - İsveç maçının biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
UEFA Nations League B
Romanya
İsveç

Romanya, UEFA Uluslar Ligi B'de İsveç ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Romanya, 5 Ekim 2026'da Bükreş'teki National Arena'da UEFA Uluslar Ligi'nde merakla beklenen maçta İsveç ile karşı karşıya gelecek. H Grubu'ndaki bu kritik mücadelede, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada Avrupa'nın iki kararlı ekibi kozlarını paylaşacak.

GOAL, National Arena'daki yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri sizler için derledi. Resmi bilet satın alma kanallarını, fiyat detaylarını ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

Romanya - İsveç UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Romanya - İsveç maçı Bükreş'teki Arena Națională'da oynanacak, başlama saati detayları ise daha sonra doğrulanacak.

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UEFA Nations League B - Hafta 4
Arena Nationala

Romanya - İsveç biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, iç saha karşılaşmalarının birincil dağıtımını yapan Romanya Futbol Federasyonu'nun (FRF) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi FRF sitesi, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal fiyatlı biletleri almak için ilk başvurulacak yerdir.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar tercih edilebilir.

Romanya - İsveç biletleri ne kadar?

Resmi FRF bilet satış portalında standart bilet fiyatları genellikle kale arkası genel giriş tribünleri için 20 €'dan başlar ve National Arena genelinde koltuğun bulunduğu bölüme ve görüş açısına göre artar.

StubHub gibi ikincil pazarlarda ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 45 €'dan başlıyor; nihai fiyatlar anlık piyasa talebi ve koltuk bulunabilirliğine göre değişiklik gösteriyor.

Romanya - İsveç UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Romanya - İsveç form durumu

Romanya son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son sonucu hazırlık maçında Galler'e karşı alınan 2-1'lik galibiyetti, ayrıca Dünya Kupası elemelerinde San Marino'yu 7-1 mağlup etti. Aynı süreçte Türkiye ve Slovakya'ya yenilen Romanya, bu beş maçta 11 gol atıp 4 gol yedi.

İsveç ise son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçı Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı 3-0'lık yenilgiydi, ayrıca grup aşamasında Hollanda'ya 5-1 kaybetti. Bu periyottaki öne çıkan sonucu ise Tunus karşısında alınan 5-1'lik galibiyetti. İsveç, bu beş maçta 8 gol atıp 10 gol yedi.

ROU

ROU - Form

SMR
K7-1
TUR
K1-0
SVK
K2-0
GEO
B1-1
WAL
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
SWE

SWE - Form

GRE
B2-2
TUN
K5-1
NED
K5-1
JPN
B1-1
FRA
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Romanya - İsveç: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki son maç Kasım 2019'da oynandı ve İsveç, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Bükreş'te 2-0 kazandı. İsveç ayrıca o yıl rövanş maçını da kazanmış, Mart 2019'da Stockholm'de Romanya'yı 2-1 mağlup etmişti. Mevcut ikili rekabet kayıtlarındaki diğer tek maç ise Mart 2018'de oynanan ve Romanya'nın hazırlık maçında 1-0 kazandığı karşılaşma. Böylece İsveç, Romanya'ya karşı oynadığı üç maçta iki galibiyet alırken Romanya'nın bir galibiyeti bulunuyor.

Kafa Kafaya

RomanyaÇizimİsveç
1
0
2
European Championship Qualification
Romanya badge
Romanya
ROU
0
İsveç badge
İsveç
SWE
2
MS
European Championship Qualification
İsveç badge
İsveç
SWE
2
Romanya badge
Romanya
ROU
1
MS
Hazırlık Maçları
Romanya badge
Romanya
ROU
1
İsveç badge
İsveç
SWE
0
MS
2Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti1/3
Her iki takım da gol attı1/3


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