Romanya, 5 Ekim 2026'da Bükreş'teki National Arena'da merakla beklenen bir UEFA Uluslar Ligi maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek. H Grubu'ndaki bu kritik mücadelede, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyan bir maçta iki kararlı Avrupa ekibi kozlarını paylaşacak.

GOAL, National Arena'daki yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri sizlere sunuyor. Resmî bilet satın alma kanallarını, fiyat detaylarını ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

Romanya - İsveç UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Romanya - İsveç maçı, Bükreş'teki Arena Națională'da oynanacak ve başlama saati detayları daha sonra netleşecek.

UEFA Nations League B - Hafta 4 5 Eki 2026 - 14:45 Arena Nationala

Romanya - İsveç biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, iç saha maçlarının birincil dağıtımını yürüten Romanya Futbol Federasyonu'nun (FRF) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerindeki biletleri almak için ilk başvurmanız gereken yer, FRF'nin resmî sitesidir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar tercih edilebilir.

Romanya - İsveç biletleri ne kadar?

FRF'nin resmî bilet satış portalında standart bilet fiyatları genellikle kale arkası genel giriş tribünleri için 20 €'dan başlar; ücretler, National Arena genelinde koltuk bölümüne ve görüş açısına göre artar.

StubHub gibi ikincil pazarlarda ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 45 €'dan başlıyor; nihai ücretler anlık piyasa talebi ve koltuk durumuna göre değişiklik gösteriyor.

Romanya - İsveç UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Romanya - İsveç form durumu

Romanya, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın en güncel sonucu, hazırlık maçında Galler karşısında elde edilen 2-1'lik galibiyetti ve ayrıca Dünya Kupası elemelerinde San Marino'yu 7-1 mağlup etti. Aynı süreçte Türkiye ve Slovakya'ya kaybettiler; beş maçta toplam 11 gol atıp 4 gol yediler.

İsveç, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son maçı, Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı 3-0'lık yenilgi oldu ve grup aşamasında Hollanda'ya da 5-1 kaybetti. Bu süreçteki en dikkat çekici sonuçları ise Tunus karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyetti. İsveç, bu beş maçta 8 gol attı ve 10 gol yedi.

Romanya - İsveç: Son karşılaşmaların karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Kasım 2019'da oynandı ve İsveç, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Bükreş'te 2-0 kazandı. İsveç aynı yıl rövanş maçını da kazanmış, Mart 2019'da Stockholm'de Romanya'yı 2-1 mağlup etmişti. Mevcut karşılıklı maç kayıtlarında yer alan tek diğer karşılaşma ise Mart 2018'de oynanan hazırlık maçında Romanya'nın 1-0'lık galibiyetiydi. Böylece İsveç, üç maçta iki galibiyet alırken Romanya bir kez kazandı.



