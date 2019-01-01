Romanya - İspanya maçı hangi kanalda? Hangi gün? Saat kaçta?

EURO 2020 Elemeleri F Grubu beşinci hafta mücadelesinde Romanya, İspanya'yı konuk ediyor.

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda lider İspanya, takipçilerinden Romanya ile karşılaşıyor.

Geride kalan dört maçının hepsini kazanan Matadorlar, topladığı 12 puanla elemelere iyi bir başlangıç yaptı. Grup maçlarına İsveç mağlubiyetiyle başlayan Romanya ise Faroe Adaları ve Malta maçlarından galibiyet, Norveç deplasmanından ise beraberlik çıkarmayı başardı.

Romanya - İspanya maçı hangi gün?

İspanya ile Romanya'yı karşı karşıya getirecek mücadele 5 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Romanya - İspanya maçı saat kaçta?

5 Eylül Perşembe günü oynanacak Romanya - İspanya mücadelesi TSİ 21:45'te başlayacak.

Romanya - İspanya maçı hangi kanalda?

Bu zorlu mücadele S Sport 2 kanalı tarafından canlı olarak yayınlanacak

S Sport 2 kanalı Turkcell TV+ platformunda yer alıyor.