Romano, Ajax'ın "takıntılı olduğu" oyuncu hakkında harika haberler verdi

Fabrizio Romano, YouTube'da yayınladığı bir videoda Ajax'ın Marc-André Ter Stegen'e büyük ilgi duyduğunu bildirdi. Ancak Alman kalecinin maaşı, transferin önündeki en büyük engel teşkil ediyor. Yine de Barcelona, bu konuda bir çözüm bulmak için işbirliği yapmaya hazır.

De Telegraaf, Cuma günü Ajax'ın Ter Stegen'e büyük ilgi duyduğunu bildirmişti. Kalecinin kendisi de Johan Cruijff ArenA'ya transfer olmayı istiyor.

Çünkü özel nedenlerden dolayı Almanya'ya veya çok yakın bir ülkeye dönmek istiyor.

Romano, “Ter Stegen her halükarda FC Barcelona’dan ayrılacak” diye başlıyor. “Girona’da sakatlık konusunda çok şanssızdı, ancak önümüzdeki sezon tekrar formda olacak.”

"Ajax ona tamamen takıntılı," diye devam ediyor Romano. "Ancak maaş bir engel teşkil ediyor. Şimdi Barcelona, Ajax ve Ter Stegen'in bir anlaşmaya varması gerekiyor."

"Ajax kesinlikle bir girişimde bulunacak," diye ekliyor İtalyan gazeteci. "Barcelona da anlaşmaya açık ve bir çözüm bulmak için işbirliği yapmaya istekli," diye bitiriyor.