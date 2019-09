Roma'nın kampanyası bir çocuğu daha ailesine kavuşturdu

Yeni transferlerini, kayıp kişilerin fotoğraflarını yer aldığı bir görüntü eşliğinde paylaşan İtalyan kulübü 'nın kampanyasıyla kayıp bir çocuğa daha ulaşıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Roma'nın Londra merkezli "Missing People" (Kayıp İnsanlar) adlı kuruluşla ortak düzenlediği kampanya sayesinde son üç günde 2'nci, toplamda 4. çocuk ailesine kavuştu.

Henrikh Mkhitaryan'ın transferi sırasında bilgileri verilen 13 yaşındaki Kenyalı erkek çocuğuna ulaşılmasından iki gün sonra biri daha bulundu.

Chris Smalling transferinin duyurusunda bilgileri paylaşılan 8 yaşındaki Kenyalı kız çocuğu, ailesine teslim edildi.

🛑A fourth missing child has been found! 🛑#ASRoma have today been informed by @missingchild_ke that an 8-year-old Kenyan girl featured in the @ChrisSmalling transfer announcement video has been found safe.



On Sunday, another Kenyan child, a 13-year-old boy was also found safe pic.twitter.com/CnQOmkuhEU