Roma'nın eski takım kaptanı Totti, Kovid-19'a yakalandı

Koronavirüse yakalanan yüksek profilli isimler arasına Francesco Totti de katıldı.

Eski İtalyan milli futbolcu ve takımının efsanevi oyuncusu Francesco Totti'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Roma'nın eski yıldızı Totti'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

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Haberde eski yıldız futbolcunun ateşi olduğu ve kendisini halsiz hissettiği kaydedildi.

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Totti'nin kendisini Torrino semtindeki villasında karantinaya aldığı ifade edildi.

Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, 12 Ekim'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.