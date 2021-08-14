Roma'nın efsanesi Francesco Totti futbola geri dönebilir

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Daniele De Rossi, eski takım arkadaşının bir şansı hak ettiğini söyledi.

Serie A'nın dev kulüplerinden Roma'nın efsane oyuncusu Daniele De Rossi, eski takımına bir gün teknik direktör olarak döneceğine inandığını söyledi. Kulübün en büyük efsanesi Francesco Totti'nin yakın gelecekte yeniden Roma'da görev yapacağına inandığını belirten De Rossi, kısa sürede teknik direktörlüğe adım atacak.

EURO 2020'yi şampiyonlukla noktalayan İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapan genç antrenör, turnuva sonrasında milli takımdaki görevinden ayrılırken, teknik direktörlük için gelecek teklifleri beklemeye başladı. Sportweek'e konuşan De Rossi, zor bir seçim yaptığını söyledi.

De Rossi ne söyledi?

Milli takımdan ayrılmanın kolay bir seçim olmadığının altını çizen De Rossi şampiyonada unutulmaz bir deneyim yaşadığını söyledi:

"Milli takıma her zaman borçlu kalacağım ama yoluma birinci adam olarak devam etmek istedim. Ne kadar garip görünse de 38 yaşında hiçbir deneyime sahip olmamama rağmen kendimi hazır hissediyorum.

"Milli takımda devam ederken teklif beklememin hem federasyon hem de bana her zaman harika davranan Mancini'ye haksızlık olacağını düşündüğüm için bu kararı aldım. Kalbimde Roma'nın olduğunu herkes biliyor.

"Elbette hazır olduğumda orada görev yapmayı çok isterim ama bunu kulübün eski bir oyuncusu olarak değil teknik direktör olarak hak ederek başarmalıyım. Bence bir gün bunu başaracağım ama bunun sadece bir arzu olduğunu ve saplantı olmadığını söylemem gerek. Artık İtalya'da ya da yurt dışında çalışmaya hazırım."

"Totti bir şansı hak ediyor"

Eski takım arkadaşı Totti'nin de Roma'da görev yapması gerektiğini belirten De Rossi, efsane ismin bu şansı hak ettiğini belirtti:

"Totti'nin futbolu bıraktıktan sonraki rolü ailesiyle zaman geçirmesine olanak tanıyor ama onu yeniden Roma'da görmeyi umuyorum. Totti futbol hakkında çok şey biliyor ve bunları teknik direktör olarak değerlendirmesi gerekitğine inanıyorum. Değerlendirilmemek ve önemsenmemek onu üzdü ve hayal kırıklığına uğradı. Onu böyle görmek beni fazlasıyla üzdü."

Daha fazla okuma