Bonservisi Roma’da bulunan Cengiz Ünder ile 3 Bundesliga kulübü ilgileniyor.

Geride bıraktığımız sezonu Leicester City’de kiralık geçiren ve beklediği forma şansını bulamayan Cengiz Ünder, bu transfer döneminde doğru kararı vererek kariyerinde tekrar bir yükseliş yaşamak istiyor. Milli oyuncuyla Bundesliga kulüpleri yakından ilgileniyor.

La Gazzetta della Sport’un haberine göre Roma, Cengiz Ünder’i göndermek için çok istekli değil. Ancak Cengiz Ünder’in son iki sezonda yalnızca 42 maçta forma giyip 5 gol kaydedebilmesi de kulübü farklı çözüm arayışlarına itiyor. Oyuncusunun Leicester’da olduğu gibi verimsiz bir kiralık transfer gerçekleştirmesini istemeyen Roma, 15 milyon Euro değerinde bir teklif alması halinde Cengiz Ünder’i göndermeye sıcak bakıyor. Ayrıca haberde, Serie A temsilcisinin satın alma opsiyonlu kiralık tekliflerini de değerlendirebileceğine yer veriliyor.

Bundesliga kulüplerinin ilgisi

Cengiz Ünder, Leicester’da geçirdiği verimsiz sezonun ardından kariyerinin bir sonraki aşamasında tekrar yükselişe geçmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Fiorentina ile adı anılan milli oyuncu, bu teklife sıcak bakmıyor. Habere göre Cengiz Ünder ile Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen ilgileniyor. Ayrıca 23 yaşındaki oyuncunun da Bundesliga transferine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Cengiz Ünder’in Roma kariyeri

2017 yılında Başakşehir’den transfer edilen Cengiz Ünder, Serie A temsilcisinin formasını bu süre zarfında toplamda 88 kez terletti ve 17 de gol kaydetti. Geride bıraktığımız sezonu ise Çağlar Söyüncü’lü Leicester City’de kiralık geçiren Cengiz Ünder, sakatlıklarla boğuştuğu sezonda İngiliz ekibinin formasını tüm kulvarlarda 19 kez terletirken 2 de gol kaydetmişti.

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