Roman Abramovich: Teknik direktörler konusunda pragmatik kararlar almaya devam edeceğiz

Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich, Londra ekibindeki dönemini değerlendirirken, çok tartışılan teknik adam tercihlerine de değindi.

Premier Lig'de şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda lider Manchester City'nin gerisine düşünce efsanesi Frank Lampard ile yolları ayıran Chelsea'de kulübün sahibi Roman Abramovich aldığı kararları savundu. Uzun bir süredir başında olduğu Chelsea'deki macerasını Forbes'e değerlendiren Rus iş adamı, Londra ekibinin köklü tarihinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Roman Abramovich ne söyledi?

Chelsea'deki döneminde kazanılan kupaların başarısını ortaya koyduğunu belirten Abramovich, kulübün yarınlarını planlamayı amaçladığını söyledi.

"Chelsea'nin büyük bir tarihi var ve ben de bu tarihin bir parçası olduğum için mutluyum. Kulüp benden önce de vardı. Benden sonra da olacak. Benim işim bugün olabildiğince başarılı olmamızı sağlamak ve gelecekteki başarılara uygun ortamı oluşturmak.

"Teknik direktör tercihlerimizin pragmatik olduğuna inanıyorum. Uzun vadeli hedeflerimizin gerçeğe dönüşmesi için doğru zamanda doğru olduğuna inandığımız değişiklikleri yapmaktan hiçbir zaman çekinmedik. Bugünden sonra da çekinmeyeceğiz.

"Futbolda her zaman iki artı iki dört etmeyebiliyor. Futbol maçlarını kazanmanın belli bir formülü yok. Antrenörler birçok faktörü göz önünde bulundurmak zorunda ve her yeni maç yeni bir sınav demek. Futbolun bu öngörülemez durumundan her zaman keyif aldım ve bunun bir parçası olmak istedim"

Onun döneminde 16 kupa kazanıldı

Chelsea Roman Abramovich'in 2003 yazında kulübü 140 milyon sterlin karşılığında devralmasının ardından 16 büyük kupa kazanmıştı. Abramovich takımı satın aldıktan iki sene sonra 50 yıl sonraki ilk şampiyonluğunu kazanan Chelsea, 2012'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Londra takımı olarak tarihe geçmişti.