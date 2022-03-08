GOAL, bir İsviçre-Amerikan konsorsiyumunun Premier Lig takımı Chelsea'yi satın almak için kulübün Rus sahibi Roman Abramovich'e teklifte bulunduğunu doğrulayabilir.

Rusya ile Ukrayna arasında süren gerilim nedeniyle neredeyse 20 yıldır sürdürdüğü görevini devretmeye hazırlanan Abramovich geçtiğimiz günlerde kulübü satışa çıkarmıştı.

Teklif veren ekipte kimler var?

Chelsea'yi satın almak isteyen konsorsiyuma Hansjorg Wyss ve Todd Boehly gibi iki iş adamı liderlik ediyor. İsviçre vatandaşı olan Wyss geçen hafta Blick'e verdiği röportajda kulübe olan ilgisini açık bir şekilde ifade etmişti:

"Abramovich, Putin'e en yakın insanlardan biri ve diğer tüm oligarklar gibi o da şu anda panik içinde.

"İngiltere'deki tüm mal varlıklarını satmaya çalışıyor ve Chelsea de bunlardan biri. Kulübü bize teklif ettiler ama Abramovich çok fazla para talep ediyor. Chelsea'nin ona 2 milyar sterlin borcu var ama kulübün hiç parası yok.

"Bu da kulübü alacak olanların Abramovich'in parasını da ödemesi gerektiği anlamına geliyor.

"Chelsea'yi tek başıma almam gerçekçi olmaz ama altı veya yedi yatırımcıyla birlikte hareket ederek bu işlemi gerçekleştirebiliriz.

Muhsin Bayrak da ilgi gösteriyor

Hem Abramovich hem de Premier Lig yönetimi bu satışın bir an önce gerçekleşmesini talep ederken, Wyss ve Boehly ortaklığının yanı sıra Suudi konsorsiyumu ve Türk iş adamı Muhsin Bayrak'ın da kulübe olan ilgisi devam ediyor.

Bütün bunlara rağmen Chelsea için en ciddi adayın İsviçre-Amerikan ortaklığı olduğu öne sürülüyor.

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