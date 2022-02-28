Roman Abramovich'in açıklaması Chelsea için ne anlama geliyor?

Roman Abramovich, Cumartesi günü Chelsea yönetimindeki rolü hakkında yaptığı açıklamayla futbol dünyasını şaşırtmıştı.

Abramovich, yönetimdeki yetkilerini süresiz olarak Chelsea'nin mütevelli heyetine devrettiğini söyledi.

109 kelimeden oluşan bu bildiri tüm soru işaretlerini gidermeye yetmedi, fakat GOAL durumu derinlemesine inceledi.

Chelsea'nin başında şu anda kim var?

En basit ifadeyle, Chelsea'nin sahibi hala Roman Abramovich.

Ancak yönetimdeki görevlerinden ayrılan Abramovich, bundan böyle 2003'te satın aldığı Londra kulübünün idaresinde söz sahibi olmayacak.

Chelsea'nin amacı, Rus milyarderle olan bağlantısının, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri işgal süresince kulübün imajına daha fazla zarar vermesini engellemek.

Chelsea mütevelli heyeti şu üyelerden oluşuyor: Bruce Buck, John Devine, Emma Hayes, Piara Power, Paul Ramos ve Sir Hugh Robertson.

Heyet, normal şartlarda kulüp sahibinin ilgilendiği sorunları çözmekle görevli olacak.

Açıklama bu yönde satırlara da yer verildi: "Kararlarımı her zaman kulübün çıkarlarını gözeterek verdim. Bu değerlere hala sadığım."

"Bu nedenle bugün Chelsea'nin yönetimini Chelsea mütevelli heyetine devrediyorum. Şu anda kulübün, oyuncuların, teknik ekibin ve taraftarların çıkarlarını korumak için uygun konumda olduklarına inanıyorum."

Ancak heyet kulübün gündelik operasyonlarını yönetmeyecek. Abramovich'in kulüpteki işleyişteki rolü bir süredir zaten kısıtlıydı.

Direktör Marina Granovskaia ile teknik danışman Petr Cech, futbol operasyonlarını yürütmeyi sürdürecek. Yönetimde yer alan Bruce Buck, Guy Lawrence, Eugene Tenenbaum gibi isimlerse iş ilişkilerinde söz sahibi olacak.

Abramovich'in durumu Chelsea'ye ekonomik açıdan zarar verebilir mi?

Zaman içinde sürdürülebilir bir ekonomik modele geçen Chelsea, kulüp sahibinin kişisel servetine geçmişte olduğu kadar bağımlı değil.

Abramovich 2003'te kulübü devraldığında ciddi bir harcama yapan Chelsea, aradan geçen 19 yılda sağlam temellere oturan bir süper kulübe dönüştü.

Abramovich 20 yıla yaklaşan Chelsea döneminde kulüp kasasına kişisel servetinden yaklaşık 2 milyar dolar aktardı.

Abramovich'in, kulübe borç olarak verdiği bu 2 milyar doları geri almak isteyebileceği öne sürülmüştü. Ancak GOAL'ün kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Abramovich'in yakın gelecekte böyle bir talebi yok.

Bu hamle Birleşik Krallık hükümetinin yaptırım uygulamasını engelleyecek mi?

Ukrayna'ya yönelik askeri harekat emri veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı oluşturmak için, İngiltere'de Rus zenginlere yaptırım uygulanması yönünde bir istek var.

Chelsea kulübünü ve 202 milyon dolar değerindeki taşınmazlarını Abramovich'in elinden almak hayata geçirilebilecek bir seçenek.

Ancak GOAL, Abramovich'in şu anda Chelsea'yi satmayı düşünmediğini öğrendi.

Chelsea transfer yapabilir mi?

Chelsea yayın haklarından, sponsorlardan, oyuncu satışlarından ve stadyum gelirlerinden gelen parayla operasyonlarını sürdürebilir.

Bu kulübe transfer piyasasında da aktif olma imkanı tanıyor, ancak yaz transfer dönemi başlayana kadar kadroya yeni bir isim katmaları mümkün değil.

Abramovich'in transfer hamlelerine sık sık müdahil olduğunu ve Kai Havertz ile Romelu Lukaku'nun kadroya katılmasında rol oynadığını belirtmekte fayda var.

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Abramovich transferlerde kulübün bütçe limitlerini zorlaması gerektiğinde yaşanan maddi açığı kapatmaktan da geri durmamıştı.

Mevcut durumun yaz transfer dönemini nasıl etkileyeceği tam olarak bilinmiyor, ama kulübün Abramovich olmadan da transfer piyasasındaki hamlelerine devam etmesi bekleniyor.



Çeviri: Tolga İnan