Rus milyarder, Kremlin ile bağlantısı nedeniyle Chelsea’yi satmak zorunda kalırken Premier Lig’deki diğer kulüpler de incele altına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, sporun özellikle görünür ve önemli bir yatırım aracı olduğu Birleşik Krallık'taki uluslararası finansmana ışık tuttu.

Oligarklar ve Vladimir Putin'e yakın olan Ruslar, Birleşik Krallık hükümeti tarafından yaptırıma uğradı ve Chelsea’nin sahibi olan Roman Abramovich'i en yüksek profilli dava haline getirdi.

Varlıkların dondurulmasıyla kulübün varlığı tehdit altındaydı ve sadece özel bir lisansla erkek ve kadın takımlarının maçlara çıkmasına izin verildi.

Ancak, şu anda Raine Group tarafından denetlenen bir devralmanın son aşamalarına doğru ilerliyoruz ve en az dört teklif veren var.

Tabii ki; 2003’ten beri Chelsea'nin sahibi olan Abramovich'in satıştan finansal olarak faydalanması engellendi.

Rus milyarder, Stamford Bridge'te neredeyse yirmi yıl boyunca Kremlin'le olan bağlantıları hakkında ara sıra eleştirilere maruz kaldı, ancak yönetimi sırasında beş Premier Lig şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi kazanan Chelsea'ye istediği kadar para yatırmak için hala özgürdü.

Bununla birlikte, Premier Lig şimdi, özellikle insan haklarıyla ilgili olarak, olası sahiplerini değerlendirme kriterlerini genişletme baskısı altına girdi.

Premier Lig CEO'su Richard Masters son Financial Times Spor İşletmesi'nde yaptığı açıklamada, "Daha fazla test eklenmesi gerekip gerekmediğini, daha şeffaf olmamız gerekip gerekmediğini ve bu kararların bağımsız bir organ tarafından onaylanıp onaylanmayacağını görmek istiyoruz" dedi.

Birkaç Amerikalı yatırımcının güdüleri ve uygulamaları konusunda her zaman şüphecilik olsa da, en büyük siyasi ve ahlaki itirazlar Orta Doğu'nun katılımıyla ilgili olarak yapıldı.

Örneğin, Uluslararası Af Örgütü, Newcastle United'ın Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu tarafından devralınmasının ardından insan haklarına uyumlu mal sahipleri ve yöneticilerin testi için çağrıları yeniledi.

Başkanı Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Yemen'de uzun süredir devam eden silahlı çatışmalarda koalisyona öncülük eden bir rejime başkanlık etmekle ve aynı zamanda büyük bir insan hakları baskısını kışkırtmakla suçlanıyor.

Diğer Körfez ülkeleri, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar ve her ikisi de insan hakları kayıtları nedeniyle mahkum edilen Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere spora büyük yatırım yaptı.

Manchester City sahibi ve BAE başbakan yardımcısı Şeyh Mansour, kulübü dünyanın en başarılı takımlarından biri haline getirmek için 1 milyar sterlinden fazla para harcadı.

Ancak, Rusya'daki Tüm Partiler Parlamento Grubu başkanı İşçi Milletvekili Chris Bryant, Bir futbol kulübüne sahip olmak için uygun bir insan olup olmadığını sorguladı.

Eleştirilere rağmen BAE, Birleşik Krallık ile olası herhangi bir müdahaleyi zorlaştıran yakın bağları da güçlendirdi.

Nitekim, eylül ayında BAE, İngiltere hükümetiyle teknoloji, altyapı ve enerji geçişi konusunda 10 milyar sterlinlik bir yatırım ortaklığı yaptığını duyurdu.

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Sporun Jeopolitik Ekonomisi uzmanı Profesör Simon Chadwick, GOAL'a verdiği demeçte, "İngiliz hükümeti Orta Doğu'dan yatırımlara aktif olarak teşvik ediyor ve bu uzun zamandır yapıyor.

"İş ve kazançlı gelir kaynakları açısından, Suudi Arabistan ve diğerlerinin, örneğin silahlara çok para harcadığını biliyoruz.

"Brexit'ten sonra, İngiliz hükümeti açıkça ticari ilişkiler ve içe dönük yatırımlar açısından bazı boşlukları kapatmak zorunda kaldı.

"Ve özellikle son iki veya üç yılda İngiliz hükümeti Körfez bölgesindeki satışlarını gerçekten ikiye katladı.

"Aslında, ilişki son derece iyi olmasa da oldukça iyi, ancak bazı sorunlar var.

"Özellikle Dubai'deki yönetici ailenin son zamanlarda bazı kadın aile üyelerine yönelik muamelesi üzerine yapılan inceleme araştırılıyor.

“Ancak İngiltere'den Yemen'deki savaşla ilgili bazı tepkiler de geldi" dedi.

Şeyh Mansour ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında yakın zamanda yapılan bir görüşme, bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ile bu tür toplantıların 11 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de barışın beklentisini baltaladığını söyledi.

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Chadwick, "BAE, Avrupa ve Batı'yı memnun etmek istemeyecek olsa da, Rusya'yı da aynı şekilde etkilemek istemeyecektir. Bir karar vermeden önce riske girecekler ve bekleyip görecekler.

"Abu Dabi'nin Avrupa ve ABD'yi desteklemesini beklerken, kendilerini de korumaya çalışmaları gerekiyor.

"Basra Körfezi boyunca kelimenin tam anlamıyla onlarca mil ötede, Rusya'nın büyük bir müttefiki ve aynı zamanda bölgede bir seri provokatör olan İran'a sahip olduklarının kesinlikle farkındalar.

“Burası dünyanın tehlikeli bir parçası ve BAE'nin kendilerini Rusya ile Batı arasındaki tartışmada aracı olarak konumlandırmaya çalıştığını hayal edebilirsiniz.”

Spor, BAE'yi dünya sahnesinde tanıtmaya yardımcı oldu. Abu Dabi, geçen yılki Kriket Dünya Kupası'na ve 2021 Formula 1 sezonunun final yarışına ev sahipliği yaptı.

BAE vatandaşları da Birleşik Krallık'taki at yarışlarının dönüştürülmesinde önemli bir rol oynadı.

Dubai hükümetinin Investment Corporation'a ait havayolu Emirates'in Arsenal'in stadyumuna, FA Cup'a, Real Madrid'e ve Chelsea'ye diğerlerinin yanı sıra sponsorluk yapmasıyla elbette futbol BAE'nin en görünür pazarlama aracı oldu.

Silver Lake ve China Media Capital'in şu anda önemli küçük hissedarlara sahip olduğu City Football Group, Manchester City'e sahip ve New York, Çin ve Hindistan'daki potansiyel olarak büyük pazarlarda bir dayanak noktası da dahil olmak üzere dünya çapında 10 kulübü içeriyor.

'Sporu temizleme' suçlamaları – lekelenmiş bir itibarı veya kamu imajını temizlemek için sporu kullanma pratiği – genellikle Orta Doğu yatırımlarının arkasındaki itici faktörlerden biri olarak lanse ediliyor.

Ancak Profesör Chadwick, finansal faydaların ve yumuşak güçteki artışın daha büyük motive edici faktörler olduğuna inanıyor.

"Suudi Arabistan, Abu Dabi, Dubai, Katar, Bahreyn'in ulusal kalkınma stratejilerine bakarsanız, bu ülkelerin ulusal kalkınma stratejileri denizaşırı yatırım projelerinden gelir elde etmeye odaklanıyor.

"Kendilerini küresel spor topluluğunun önemli üyeleri olarak konumlandırmak, ekonomilerini petrol ve gaz bağımlılığından uzaklaştırmakla ilgili bir durum.

"Bu, örneğin spor yoluyla cinsiyet eşitliğini teşvik ederek toplumsal değişimi etkilemekle de ilgili bir konu.

“Aynı zamanda yumuşak gücü yansıtmakla da alakalı ve bu çekici bir güç, çünkü esasen denizaşırı izleyicileri kim olduğunuz ve ne yaptığınızla meşgul etmeye çalışmak ve diğer ulusları onların istedikleriyle aynı şeyleri istediğinize ikna etmeye çalışmak için izlenen bir yol.

"Körfez bölgesindeki pek çok insan bunu sporu temizleme olarak değil, yumuşak güç projeksiyonu olarak görür. Bence sporu temizleme, bazı ulusların bu ülkelerde neler olup bittiğine baktığı mercek görevini görüyor.

"Açıkçası bu mercek, Abu Dabi ve Suudi Arabistan'ın sporu bölücü ve hatta muhtemelen yıkıcı nedenlerle olumsuz bir şekilde kullanmasını sağlayan bir mercek.

"Durumun böyle olma olasılığını göz ardı etmiyorum. Ancak, bu ülkelerde olup bitenlerde dünyayı onların iyi adamlar olduğuna ikna etmeye çalışmaktan daha fazlası olduğunu düşünüyorum."

Gerçek ne olursa olsun, açık olan bir şey var: İngiliz futbolunda paranın nereden geldiği konusunda her zamankinden daha fazla inceleme var.

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