Roman Abramovich, Chelsea'den 1.5 milyar sterlinlik kredinin geri ödenmesini istemiyor

Rus oligark, Chelsea'yi Mart ayında satışa çıkardı ve ardından Ukrayna'nın işgalinin ardından Birleşik Krallık hükümeti tarafından birtakım yaptırımlara uğradı.

Bir sözcü, Abramovich'in satıştan elde edilen gelirin "iyi amaçlara gitmesini" sağlamaya "taahhüdünü sürdürdüğünü" söyledi.

Kredi fonlarının Avrupa Birliği yaptırımlarına tabi olduğunu ve dondurulacağını da eklediler.

Mart ayında Chelsea direktörü olarak diskalifiye edilen Abramovich, daha önce satıştan elde edilen gelirin savaş mağdurlarına bağışlanacağını söylemişti.

Ancak sözcüsü Perşembe günü Chelsea aracılığıyla yaptığı açıklamada, bu tutumun değişmediğini ve ekibinin "Birleşmiş Milletler organlarından ve bir vakıf kurmakla görevlendirilmiş büyük küresel yardım kuruluşlarından üst düzey temsilciler belirlediğini" söyledi.

Statement on behalf of Mr Abramovich. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 5, 2022

Haberlere yalanlama

LA Dodgers'ın ortak sahibi Todd Boehly, kulüp için tercih edilen teklif sahibi olarak seçildi.

Ancak bu haftanın başlarında çıkan haberler, Abramoviç'in satış şartlarını değiştirdiğini ve Chelsea'ye verdiği 1,5 milyar sterlinlik kredinin geri ödenmesini istediği yönündeydi.

Açıklamada, "Bay Abramovich kendisine geri ödenmesi için herhangi bir kredi talebinde bulunmadı. Bay Abramovich'in kulübün fiyatını son dakikada artırdığı yönündeki öneriler gibi bu tür haberler tamamen yanlıştır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca Abramovich'in teklif sahiplerini sürecin bir parçası olarak "kulübe yatırım yapmaya" teşvik ettiği belirtildi.

Son teklif tarihi, hükümetin kulübün işletme ruhsatının sona erdiği 31 Mayıs.

Hükümet ise yorum yapmaktan kaçındı.

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