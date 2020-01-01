Romalı futbolculardan yönetime mektup

Romalı futbolcular, kulüp CEO'suna bir mektup yazarak 4 aylık maaşlarından vazgeçmek istediklerini bildirdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, futbol camiasını da derinden etkiledi. Birçok kulüp maçların ertelenmesi nedeniyle gelirlerden mahrum kalırken ekonomik olarak da zor günlere hazırlanmaya başladı.

Salgının en yoğun hisseden ülkelerin başında İtalya geliyor. Çizme'de başta olmak üzere bir çok kulüpte maaş kesintileri yapılacağı açıklandı. Bu kulüplerin arasına da girdi.

Roma kulübü resmi twitter hesabından yaptığı duyuruda, futbolcuların ve teknik heyetin CEO'ya yazdıkları mektupta maaşlarında 4 ay kesintiye gidilmesini istedikleri açıklandı.

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Roma CEO’su Guido Fienga da resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Kulüpte birlik ve beraberlik hakkında her zaman konuşuyoruz. Sezonun geri kalanında maaşlarından vazgeçen oyuncular, teknik direktör ve personelle birlik olduğumuzu kanıtladık" ifadelerini kullandı.

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