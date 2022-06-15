Romain Saiss, Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçti: KAP açıklaması geldi

Faslı oyuncu, 2022/23 sezonunda siyah-beyazlıların savunmadaki lideri olmaya geliyor.

Beşiktaş, Romain Saiss transferini KAP'a açıklarken 32 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünden geçti.

Wolverhampton'dan Türkiye'nin yolunu tutan oyuncu bir süredir siyah-beyazlılar ile temas halindeydi ve kulüp için mutlu haber geldi.

Beşiktaş, Saiss'i savunmanın yeni lideri yapmak isterken Faslı oyuncu yeni bir meydan okuma peşinde.

Ne söylendi?

Beşiktaş, Romain Saiss ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss’in transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.”

Ayrıca Saiss, siyah-beyazlı kulüp için sağlık kontrolünden de geçti:

"Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdiği profesyonel futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Saiss; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı."

Transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdiğimiz profesyonel futbolcu Romain Saiss, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.



🔗 https://t.co/rhDTOTzrof pic.twitter.com/ogemKDFLW3 — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 15, 2022

Saiss nasıl bir oyuncu?

Romain Saiss'i The Athletic Wolverhampton muhabiri Tim Spiers'a sormuştuk. 32 yaşındaki oyuncunun Wolves'daki kariyerinin orta sahada başladığını söyledi:

"Saiss, Wolverhampton'daki kariyeri 2016'dan 2018'e kadar orta saha oyuncusu olarak başlayan topla oynayabilen bir stoper. Nuno Espirito Santo onu Fas'taki rolü olan savunmaya taşıdı ve büyük başarı elde etti. Saiss, sol ayaklı, topa hakim, hava toplarında iyi, agresif ve çok fazla sarı karta sahip bir oyuncu. Ayrıca güzel goller de atıyor."

"Evet Wolverhampton'da fazla sarı kart görmesiyle ünlendi ancak asla kötü niyetli bir oyuncu değildi, sadece müdahalelerinde agresif ve bazen toplara geç kalıyor."

"Saiss, Wolverhampton'da 200'den fazla maça çıktı ve lider bir oyuncu."

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