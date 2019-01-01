Romagnoli: "Dünyanın en iyi santrforu Higuain!"

Milan'ın kaptanı Alessio Romagnoli'den Gonzalo Higuain'e destek geldi...

Milan'ın başarılı stoperi Alessio Romagnoli, Chelsea'ye transfer olan eski takım arkadaşı Gonzalo Higuain'i göklere çıkardı.

Milan forması altında Serie A'da çıktığı 15 maçta 6 gole imza atabilen Higuain, performansıyla sık sık eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Calciomercato'ya açıklamalarda bulunan Milan kaptanı Romagnoli, "Higuain'in halen dünyanın en iyi santrforu olduğunu düşünüyorum. Ayrılma kararı aldığı için üzgünüm ama onun kararına saygı duyuyoruz. O benim arkadaşım, eğer o mutluysa, ben de mutlu olurum." dedi.

Higuain'in yerine transfer edilen Krzysztof Piatek'in performansına da değinen Romagnoli, "Piatek bize çabuk alıştı. Umarım bu gol ortalamasıyla oynamaya devam eder. Beni arzusu ve açlığıyla kendisine hayran bıraktı. Sahip olduğu her şeyi sergilemek istiyor ve bu çok önemlidir." diye konuştu.