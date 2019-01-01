Roma'da Teknik Direktör Francesco'nun ardından Monchi de ayrılıyor

Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun ayrılmasının ardından sportif direktör Monchi'nin de istifa etmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen ve ligde istediği sonuçları elde edemeyen Roma'da hareketli günler devam ediyor.

Sky Italia'nın haberine göre Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco ile yollarrın ayrılmasının ardından Sportif Direktör Monchi'nin de gün içerisinde istifa kararını duyurması bekleniyor.

İstifa kararının ardında Monchi'nin Francesco'yu savunduğu ancak başkan Pallotta'nın kararları tek başına alması yer alıyor.

Monchi'nin sezon sonu için Arsenal ile anlaştığı belirtiliyor.