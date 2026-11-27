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Ryan Friedkin'in, Roma'nın kış transfer dönemine hız kazandırmak için Trigoria'ya gelmesi bekleniyor. Kulübün icradan sorumlu başkan yardımcısı ve sahibi Dan Friedkin'in oğlu olan Ryan, transferler, finansal fair play ve stadyum dahil çeşitli konuları değerlendirecek.

La Gazzetta dello Sport gazetesine göre bu ziyaret, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin sözleşmesini uzatmaya yönelik sürecin başlaması için de bir fırsat olabilir. Gasperini'nin mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor ve yıllık net 5 milyon avro kazanıyor. Bu rakam, onu Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti ile birlikte Serie A'nın en yüksek maaşlı teknik direktörü yapıyor.

Bu arada Gasp, ocak ayında iki takviye bekliyor ve umuyor: bir sol kanat oyuncusu ve bir on numara. Hayalindeki isim hâlâ Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Endrick. Milan da Endrick'in peşinde.

Il Corriere dello Sport gazetesinin yazdığına göre Dan Friedkin, Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile çok iyi bir ilişkiye sahip ve genç yeteneklere büyük bir akademi aracılığıyla yatırım yapmak için onun projesini örnek alıyor.

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Fransız kulübünün Poissy'de, Paris'in merkezine yaklaşık yarım saat mesafede, 300 milyon avronun üzerinde maliyetle kurduğu bir kampüsü var. 21 Kasım 2024'te açılan kampüste yaklaşık 200 çalışan, yedisi altyapı takımlarına ayrılmış kusursuz bakımlı 17 saha ve fiziksel hazırlık, toparlanma ile performans takibine yönelik alanlar bulunuyor.

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Bunlara öğretmenlerin, rehberlerin ve uzman personelin bulunduğu entegre bir eğitim merkezi de ekleniyor. Teknoloji kullanımında da kurallar var: 15 yaş altı oyuncuların akıllı telefon kullanmasına günde bir saat izin veriliyor, daha büyük oyuncuların telefonları ise akşamları alınıyor. Dinlenme salonlarında mini bilardo ve langırt masalarının yanı sıra piyanolar da bulunuyor.

Model, ABD üniversitelerini örnek alıyor: “Önce insan, sonra futbolcu.” İçeri girenleri karşılayan ilk sözlerden biri de NBA yıldızı Steph Curry'ye ait: “Başarı tesadüf değil, bir seçimdir.” Proje üç temel üzerine kurulu: sportif eğitim, okul eğitimi ve kişisel gelişim. 2026'da gençlerin %97'si, Fransız liselerindeki eğitimi tamamlayan Baccalauréat sınavını geçti.

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İdeal nihai hedef, Paris'te ya da başka bir kulüpte profesyonel düzeye ulaşmaları. Rakamlar da bunu gösteriyor: Akademide yetişen 10 futbolcu 2025/2026 sezonunda A takımda forma giydi; bunlardan dördü Şampiyonlar Ligi'nde de oynadı: Zaire-Emery, Mayulu, Mbaye ve Ndjantou. PSG'de yetişen 28 oyuncu Avrupa'nın en büyük beş liginde oynarken, kulübün yetiştirdiği 23 yaş altı 33 oyuncu bugün profesyonel düzeyde forma giyiyor.

PSG Akademisi'nin direktörü, eski orta saha oyuncusu Yohan Cabaye, Il Corriere dello Sport gazetesine verdiği röportajda şunları söylüyor: “Görevim, gençlerin yetişmesini sportif stratejimizin kalıcı bir temel taşı hâline getirmek ve onların en üst seviyeye ulaşmasına yardımcı olmak yönündeki kulüp hedefleriyle tamamen örtüşüyor. Sorumluluğumuz futbolun çok ötesine uzanıyor. Biz, üç temel üzerine kurulu bir modele bağlıyız: sportif gelişim, okul başarısı ve kişisel eğitim. Hedefimiz yalnızca futbolcular değil, yarının sorumlu vatandaşlarını da yetiştirmek. Başkanımız Nasser Al-Khelaifi'nin tasarladığı ve hayata geçirilmesini istediği PSG Kampüsü olağanüstü bir tesis.”

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“A takımla, başkanımızın, Luis Campos'un ve Luis Enrique'nin öncülük ettiği ortak bir sportif vizyonu paylaşıyoruz. Onlarla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu süreklilik, gençlerimizi profesyonel futbolun gerekliliklerine kademeli olarak hazırlamamızı ve bir sonraki adımı atmaya hazır olduklarında onlara fırsatlar sunmamızı sağlıyor. Nihai hedefimiz, bu gençlerin en üst düzeyde kalıcı olarak kendilerini kanıtlaması. Bunu Paris Saint-Germain formasıyla başardıklarında özellikle büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”