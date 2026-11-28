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Lorenzo Pirola, takımı Olympiacos ile Milan arasındaki maçın ilk yarısına damga vurdu. İki takım Perşembe günü Avrupa Ligi lig aşamasının beşinci haftasında karşı karşıya geldi.

31. dakikada Yunanistan ikincisinin öne geçtiği pozisyonda, İtalyan savunmacı, Milan kalecisi Mike Maignan'ın kendi kalesine gol atmasına neden oldu. Maignan, Pirola'nın kafa vuruşunun ardından üst direkten dönen topu kendi ağlarına gönderdi. Pirola, Gustavo Sá'nın kullandığı köşe vuruşuna altıpas içinde kafayla vurmuştu.

Dört dakika sonra Pirola, Alphadjo Cisse'nin boş kaleye çektiği şutu kayarak çizgiden çıkardı. Cisse, Ardon Jashari'nin savunma arkasına attığı pasta kalesinden çıkan Stefan Ortega'dan önce topa ulaşmıştı.

İlk yarının uzatma süresinin ilk dakikasında ise Pirola, çok elverişli bir pozisyondan sol ayağıyla topu üstten auta göndererek farkı ikiye çıkarma fırsatını kaçırdı . Onyemaechi'nin yerden ortasında top, kendisine Joao Silva'dan gelmişti. Silva'yı ise rakip yarı sahanın son bölümünde topu kazanan Gelson Martins'in pası bulmuştu.

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İkinci yarıda işler değişti. Eski Bologna ve Atalantalı İsviçreli Remo Freuler'in asistinde Portekizli Joao Silva, 49. dakikada skoru 2-0 yaptı. 56. dakikada Pirola, Milan'ın geri dönüşünde bir gol ve iki asist üreten Omari Hutchinson'ı durduramadı. Milan'ın diğer gollerini Alphadjo Cisse 63. dakikada kafayla ve Christian Pulisic 71. dakikada sağ ayağıyla gelişine vurarak attı. Ardından 95. dakikada Diego Moreira kontraatakta son sözü söyledi ve maç 2-4 bitti.

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2002 doğumlu Pirola, Inter altyapısında yetişti. Burada 17 Yaş Altı kategorisinde İtalya şampiyonu oldu ve ulusal Süper Kupa'yı da kazandı.

Başarıları arasında 2020 Serie A şampiyonluğu da var. Antonio Conte o yıl ona Inter A takımındaki ilk ve tek maçına çıkma fırsatı verdi. Pirola, 16 Temmuz'da Spal deplasmanında 4-0 kazanılan maçın bitimine 10 dakika kala Antonio Candreva'nın yerine oyuna girdi. Inter ardından onu Serie B'deki Monza'ya iki sezonluğuna kiraladı.

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Pirola'nın Olympiacos ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor. Yunan ekibi onu 2024 yaz transfer döneminde Salernitana'dan 3 milyon euroya transfer etmişti. O tarihten bu yana 82 maçta 1 gol, 1 asist ve 6 sarı kartlık performans sergiledi. 2025'te çifte zafer yaşayarak Yunanistan ligini ve kupasını kazandı.

Pirola, İtalya'nın 15 Yaş Altı'ndan 21 Yaş Altı'na kadar bütün altyaş millî takımlarında forma giydi (26 maçta 3 gol), ancak A millî takımda hiç oynamadı. Şimdi millî takım teknik direktörü Roberto Mancini'den davet bekliyor ve bunu umuyor.

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Tuttosport'un haberine göre Pirola için Lazio ve Roma arasında bir transfer derbisi kapıda: Genç oyuncu İtalya'yı özlüyor. Bu yüzden Beppe Riso'nun başını çektiği menajerlik ekibi, Yunan kulübüyle olası sözleşme yenileme görüşmelerini askıya aldı.

Öncelik, Serie A'da yeniden oynama ihtimalinde. Dönüş büyük olasılıkla gelecek yaz, ancak belki de kış transfer döneminde gerçekleşebilir. Kış transfer dönemi resmen önümüzdeki 28 Aralık'ta başlayacak. Birden fazla kulüp şimdiden nabız yoklamaya başladı.

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Roma, Pirola'yı uzun süredir takip ediyor ve izlemeyi sürdürüyor. Pirola, özellikleri itibarıyla Gian Piero Gasperini'nin üçlü savunmasında oynamaya çok uygun görünüyor. Hem sol stoper hem de savunmanın merkezindeki isim olabilir.

Ancak Lazio'ya da dikkat, çünkü kulüp son günlerde olası transferin koşullarını öğrenmek için menajer Riso ile temasa geçti ve oldukça ilgili görünüyor. Formello'da transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmek istiyorlar. Lazio yöneticileri ile GR Sports ajansı arasındaki iyi ilişkiler, yazın yapılan Davide Frattesi ve Andrea Pinamonti anlaşmalarının ardından yeni bir transferi kolaylaştırabilir.

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Son bir ayrıntı: Pirola'nın Carlo adında, kaleci olarak oynayan bir ikiz kardeşi var. Carlo, Arcellasco Città Di Erba'da (Lombardiya Eccellenza ligi) forma giyiyor.