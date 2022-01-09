Roma teknik direktörü Mourinho, Juventus yenilgisini değerlendirdi: “Soyunma odasında zayıf insanlar var”

Roma, 70. dakikaya 3-1 önde girdiği karşılaşmayı rahat bir şekilde bitirmeyi planlıyordu. Ancak Torino ekibi, yedi dakikada üç gol atarak maçı tersine çevirdi ve 4-3 öne geçti. Maçın son bölümlerinde Wojciech Szczesny'nin penaltı kurtarışı, Massimiliano Allegri'nin takımına üç puanı kazandırdı.

Ne söyledi?

Maçtan sonra DAZN'a konuşan Mourinho, sonuca açıkça öfkelendi.

"70 dakika boyunca tamamen kontrol bizdeydi.

"Takım gerçekten iyi oynadı ve kontrolü ele alma zihniyetine sahipti, güçlü başladık. Yüksek baskı, tempoyu kontrol etme ve inisiyatif alma fikrine sahiptik.

"70 dakika çok iyiydi, sonra bir psikolojik çöküş oldu. 3-2 bizi öldürdü. Felix, Cuadrado'ya karşı olağanüstü bir oyun çıkardı. Onu çıkarıyorum ve onun dışında herkes her şeyi yanlış anlıyor.

"Juventus gibi güçlü bir zihniyete sahip bir takıma karşı 3-2'ye geri dönmelerine izin verdiğimizde korku başladı. Psikolojik bir kompleks. 3-2 benim için sorun değil, onlar için sorun. Ekibim için.

"Günün sonunda, işler kötü gittiğinde ayağa kalkar ve karakterinizi bulursunuz. Ancak Roma soyunma odasında biraz fazla iyi, biraz fazla zayıf insanlar var."

"Oyunculara zaten 70. dakikada maç bitseydi olağanüstü bir performans olurdu demiştim. Ne yazık ki, o zaman bitmedi."

Çözüm önerisi

Mourinho, kadro üzerindeki etkisini ve Roma'nın mevcut sorunlarını çözmek için neyin gerekli olduğunu tartıştı.

“Kişiliğimin yeterli olduğunu asla düşünmedim. Biraz daha kolay olabileceğini düşündüm. 70 dakika boyunca elimizdeki yeteneğin de bir sonucu olan bir oyun oynadık. Ancak oyuncularda, duyguları yönetmede ve oyun içinde genellikle kişilik eksikliği var.

“Bu üç yılın her günü burada çalışmak istiyorum, bir gün eksik değil. Potansiyelimize gerçekten uyan kulübün yardımına ihtiyacım var. Şimdi takıma yardımcı olması için kiralık iki oyuncuyla anlaşıyoruz, biri Maitland-Niles ve önümüzdeki hafta geleceğini düşündüğüm bir orta saha oyuncusuydu. Daha fazla fiziksel ve kişiliğe sahip, sorumluluk almaya uygun bir oyuncu.

“Bu konfor alanında oynama, 6-7 ortalamayla oynama durumu bazı kişilikler için çok kolay. Bu zihniyetten kurtulmamız gerekiyor. Milan maçından sonra oyuncularıma bana yaklaşması gerekenin onlar olduğunu söyledim, onların psikolojik profiline benzemesi gereken ben değilim. İstemiyorum."

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