Serie A takımlarından Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, takımının 2-1'lik galibiyetle ayrıldığı Salernitana karşılaşmasının ardından, rakip takıma küme düşeceklerini söyleyen yardımcısı Salvatore Foti'den ötürü Salernitana teknik heyetinden özür diledi.

Mourinho sahada olanların sahada kalacağını ve medeni insanlar olduklarını belirtti:

Ne söylendi?

Yardımcılarından birinin ligde 30 maç sonunda 16 puanı bulunan Salernitana'nın teknik ekibine sezon sonunda küme düşeceklerini söylemesi nedeniyle üzgün olduğunu belirtti:

"Yardımcılarımdan biri Salernitana'nın Serie B'ye gideceğini söyledi ve bunu söyleyen arkadaşımız için özür dilemeye gittim. Biz medeni insanlarız. Sahada olan sahada kalır. Maç bittikten sonra kimse kavga etmek için çıkışta beklemeyecek."

Ne olmuştu?

Roma'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan gerilimde Roma'nın antrenörü Salvatore Foti, Salernitana Teknik Direktörü Davide Nicola'ya Serie B'ye düşeceklerini söylemişti.

Roma geçtiğimiz hafta oynadığı Bodo Glimt maçının ardından Bodo Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen ile de tartışma yaşamış, takımın kaptanı Lorenzo Pellegrini Norveç takımının teknik direktörünün Roma'nın kaleci antrenörü Nuno Gomes'e saldırdığını öne sürmüştü.

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