29 yaşındaki oyuncu, Selhurst Park'taki sözleşmesinin son yılına girdi ve Serie A'ya geçebilir.

Jose Mourinho, Premier Lig'i herhangi bir modern menajer kadar iyi tanıyor ve bu nedenle, Roma'nın kadrosunu geliştirmek için gözünü tekrar İngiltere'ye çevirmesi şaşırtıcı olmamalı.

Hedefteki isim Crystal Saray ikonu Wilfried Zaha.

GOAL, Mourinho'nun Roma'nın genel menajeri Tiago Pinto'ya, Zaha'yı transfer etme olasılığını araştırma talimatı verdiğini doğrulayabilir.

Ancak Avrupa Konferans Ligi şampiyonunun Zaha'yı alabilmesi için önce oyuncu satmak zorunda olduğuna inanılıyor.

Roma neden Zaha'yı kadrosuna katmak istiyor?

Henrikh Mkhitaryan'ın Inter'e ücretsiz transfer olarak ayrılmasının ardından Roma, hücum hattında birçok farklı pozisyonda oynayabilecek çok yönlü bir forvet arıyor.

29 yaşındaki Zaha, 2010'daki ilk maçından bu yana gol ve asistlerin toplamında 150'yi geçti ve Palace kariyeri boyunca hem kanatlarda hem de merkezde oynadığı için bu profile uyuyor.

Palace, eski Manchester United oyuncusuna daha önce yaklaşık 90 milyon euro değer biçti, ancak şimdi Selhurst Park'taki sözleşmesinin son yılına girdiğinden dolayı bu fiyat aşağıya inecek.

Roma'nın Zaha için teklif vermesi için ne olması gerekiyor?

Roma'nın Zaha'yı Palace'ten uzaklaştırmaya çalışmayı düşünmeden önce oyuncu satması gerekecek. Carles Perez ve Stephan El Shaarawy gibi ayrılmaya istekli olabilecek oyuncular var.

Ayrıca Roma, istediğini alırsa Nicolo Zaniolo'yu Juventus'a satabilir. Ancal Mourinho, Zaniolo'nun geleceği ne olursa olsun Zaha'yı İtalyan başkentine getirmek istiyor.