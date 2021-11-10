Roma teknik direktörü Jose Mourinho ödülü geri çevirdi

Tapiro d’Oro (Altın Tapir), İtalya’da yayınlanan mizah içerikli haber programı Striscia La Notizia’nın geleneksel olarak verdiği bir ödül.

Programın yapımcısı Antonio Ricci tarafından 1996 yılında ortaya çıkarılan bu ödül, üzücü bir olayla haberlere konu olmuş kişilere veriliyor. Ödüle şeklini veren hayvan olarak tapirin seçilme sebebi ise, yüz yapısının surat asan birini çağrıştırması.

Ne yaşandı?

Ödül için seçilen kişiler genelde işin komedi yönüne oynamayı seçip, ödülü güler yüzle ve şakalarla kabul ediyor. Fakat bu durum Mourinho için geçerli değil.

Sunucu Valerio Staffelli bugün ödülle birlikte Roma’nın antrenman tesislerindeydi, ancak Mourinho, Staffelli’ye hiç aldırmadan arabasına bindi ve yorum yapmadan uzaklaştı.

Mourinho ve Staffelli bu deneyimi ilk kez yaşamıyor. Portekizlinin Inter’i çalıştırdığı dönemde aynı senaryo tekrarlanmıştı.

Gergin günler geçiriyor

Mourinho, Roma’nın son dönemde aldığı kötü sonuçların yanı sıra, sergilediği agresif tavırlar ve hakemlerle girdiği polemiklerle de gündemde.

Takımının Napoli ile 0-0 berabere kaldığı maçta hakemle bir tartışma yaşayan Mourinho, çift sarı karttan kırmızı kart görerek saha dışına gönderilmişti.

Altın Tapir’i yere fırlatmıştı

Staffelli, 1996’dan günümüze kadar 1300’ün üzerinde Altın Tapir ödülü dağıttı. Ödül için seçilen kimi ünlüler Mourinho gibi duruma kayıtsız kalırken, daha sert tepkiler verenler de oldu.

Ünlü televizyoncu Mike Bongiorno’nun Altın Tapir’i yere fırlatarak parçalaması olay olmuş, Bongiorno birkaç hafta sonra bu hareketinden dolayı özür dileyerek Staffelli’den ödülü tekrar almıştı.