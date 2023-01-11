Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Portekizli teknik direktörün 18 milyon euro ödettiği Eldor Shomurodov'u tanımadığı öne sürüldü.

İtalyan basınından Corriere dello Sport Roma'nın Özbek oyuncusu Eldor Shomurodov'a yönelik sürpriz bir iddiada bulundu.

Serie A takımlarından Torino'nun transfer listesinde olduğu öne sürülen Shomurodov'un Roma'ya transfer olduğu dönemde İtalyan devinin teknik direktörü Jose Mourinho tarafından tanınmadığı öne sürülürken, Portekizli teknik direktörün buna rağmen oyuncuya şans verdiği kaydedildi.

Mourinho'nun yönetimi altında 48 maça çıkan ve rakip fileleri altı kez sarsan Shomurodov, Genoa'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmış ve ardından bonservisi alınmıştı.

Roma 18 milyon euro ödemişti

Shomurodov'un kulübe adım attığı 1.5 yıl önce Mourinho'nun oyuncunun varlığından ve kim olduğundan habersiz olduğu belirtilirken, Roma'nın bu transfer için 18 milyon euro ödediği ifade edildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı sekiz maçta bir gol atan Shomurodov, Serie A'daki en iyi dönemini ilk yılında geçirmişti. Genoa'ya transfer olduğu 2020-2021 sezonunu 31 maçta sekiz golle tamamlayan 27 yaşındaki oyuncu Özbek futbol tarihinin en önemli ismi olarak öne çıkıyor. Milli forma altında çıktığı 61 karşılaşmada 33 gol atan Shomurodov'un kariyerini İtalya'da sürdürmesi bekleniyor.