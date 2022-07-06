Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Roma'nın Portekizli çalıştırıcı sezona oldukça konsantre görünüyor.

Jose Mourinho'nun kulüpteki ilk sezonunda geride bıraktığımız sezonda ilk defa düzenlenen UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Roma'da yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik ile güçlendiren Roma'nın yeni sezon çalışmalarında Mourinho'nun önceki sezonlara oranla uyguladığı farklıklar dikkat çekiyor.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre günü çift antrenman yaparak geçiren Roma'da oyuncular hem öğle hem de akşam yemeği için evlerine dönerken, bu durum Mourinho'nun geçtiğimiz yıllardaki uygulamalarına nispeten en büyük farklılık oldu. Öte yandan başkent ekibinin hazırlıkları kapsamında oyunculara kan testleri uygulandı.

Medya operatörlerine ilginç talep

Oyuncularının yanı sıra kulübün medya departmanıyla da yakından ilgilenen Mourinho, medya operatörlerinden takımın sahadaki ilk koşusu sırasında fotoğraf ve video çekmemelerini istedi. Yeni sezona oldukça konsantre görünen dünyaca ünlü çalıştırıcının bu hamlesinin sebebi net olarak bilinmezken, fazla kiloları olan oyuncularını korumak için bu yönde bir tercih yapmış olabileceği ihtimali akıllara geldi.

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Mourinho yönetimindeki Roma geçtiğimiz sezon ligi şampiyon Milan'ın 23 puan gerisine altıncı sırada tamamlamıştı. Şampiyonlar Ligi potasının yedi puan gerisinde kalan Roma buna karşın UEFA Konferans Ligi'ni kazanarak, İtalya'ya yıllar sonra bir Avrupa kupası getirmişti. İtalyan futbolunun Roma'nın bu zaferi öncesindeki son Avrupa Kupası da yine Mourinho tarafından Inter'de kazanılan Şampiyonlar Ligi'ydi.

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