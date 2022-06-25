Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör başarısının ardında yatan sırrın futbolu çok sevmesi olduğunu söyledi.

Son dönemde düşüşe geçen kariyerini Avrupa Konferans Ligi'ni kazandığı Roma'da tekrar ayağa kaldıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, İtalyan takımında bugüne dek süregelen liderlik tarzını değiştirdiğini söyledi.

İngiliz basınından Sky Sports'a konuşan Mourinho, futbolu seviyor olmasının yakaladığı başarılarda çok büyük bir rol oynadığının altını çizdi.

Ne söylendi?

"Uzun yıllar futbolun içinde olmak isteyenlerin doğasında futbolu sevmek yatar. Eğer futbola aşık değilseniz ve futbolda ulaşılabilecek her şeyi başarırsanız, daha fazlasını istemeyi bırakırsınız ve madalyalarınızın tadını çıkartarak, futbolun dışındaki hayatınızın tadını çıkartısınız.

"Ama futbolu seviyorsanız hiçbir zaman durmak istemezsiniz. Futbolu seviyorsanız yaşlandığınızı bile hissetmiyorsunuz. Kendinizi her zaman genç hissediyorsunuz ve bu his son günlerinize kadar devam ediyor. Bu motivasyon artık DNA'nızın bir parçasına dönüşüyor.

"İnsanlar benim büyük bir lider olduğumu düşünüyor ama kendimi böyle görmüyorum. Aslında genç yaşta sessiz bir lider olduğumu söylerdim ama işim sessiz bir lider olmama izin vermiyor. Her zaman halkın gözü önünde olmalıyım ve medya ile iletişim kurmam gerekiyor. Başarının anahtarı stratejinizle ilgili.

Her şeyi tahmin etme şansınız yok ama ne kadar hazırlıklı olursanız antrenmanlarda o kadar ileriye gidersiniz. Bu öngörülemezliği azaltma şansınız var ve bunu yaparsanız almanız gereken kararları daha rahat alabilirsiniz"

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