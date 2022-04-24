Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan Inter'e 'hayvan' övgüsü

Şampiyonluk yarışında Inter'i bir adım önde gördüğünü belirten Mourinho'nun, mavi siyahlı takımın kadro kalitesinden bahsederken 'hayvan' kelimesini kullanması dikkat çekti.

Roma'yı evinde Denzel Dumfries, Marcelo Brozovic ve Lautaro Martinez'in golleriyle 3-1 mağlup eden Inter, Milan'ı geride bırakarak liderlik koltuğuna kuruldu.

Yenilgi için bahanelerin arkasına sığınmayan Mourinho, son şampiyon Inter'in hala ligin bir numaralı takımı olduğunu vurguladı.

Mourinho ne söyledi?

Maçın ardından DAZN'a konuşan deneyimli çalıştırıcı oyuncularını sergiledikleri cesur oyundan dolayı tebrik etti.

"Inter bildiğiniz gibi, Serie A'nın en iyi takımı, her mevkide harika oyuncuları var. Saygısızlık olarak algılanmasın, kadrolarında bir sürü 'hayvan' var. Bunu iyi anlamda söylüyorum."

"Bugün kusursuz oynamamız gerekiyordu. İyi oynadık, ama kusursuz değildik. Skor 0-0'ken Mancini'nin kafa vuruşunda büyük bir şans yakaladık, 10 saniye sonra bir ara topuyla golü buldular. İkinci golü de kaptırdığımız topun ardından ara pasıyla yedik."

"Devreden önce 10-15 dakikalık bir konsantrasyon kaybı yaşadık. İkinci yarıdaki golü duran toptan yedik. Aslında bu pozisyonları nasıl savunacağımızı çok iyi biliyoruz, bu konu üzerinde oyuncularımla defalarca konuştum."

"Cesurca oynamaya devam ettik. Bizden güçlü bir rakibe karşı kaybettik. Bugün orta sıralardaki bir takımla oynasak, kesinlikle kazanırdık. Inter iki yıl Antonio Conte ile çalıştı, şimdi takımın başında Simone Inzaghi var. İkisinin de taktik zekası çok yüksek. Onlara sorun çıkardığınızda, etrafından dolaşmanın bir yolunu buluyorlar."

Jose Mourinho bugün Roma'daki bir çocuk hastanesini ziyaret etti.



Belli etmeyi sevmese de altın gibi bir kalbe sahip 🙌 pic.twitter.com/wM3bBxBu8I — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 19, 2022

Inter tribünleri, 2009/10 sezonunda takımı tarihi bir üçlemeye taşıyan Mourinho'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Kulübe olan sevgisini dile getiren Mourinho, şampiyonluk için gönlünden geçen takımın Inter olduğunu açıkladı.

"Inter'i seviyorum, Inter de beni seviyor, ama her maça kazanmak için çıkıyorum. Artık Inter, Milan ya da Napoli'yle maçımız kalmadı, Inter'in şampiyon olmasını istediğimi söyleyebilirim."

"Bunu daha önce söyleyemezdim, çünkü işim kazanmak, bana bunun için para veriyorlar."

Napoli maçının hakemine hala kızgın

Mourinho, geçen hafta Roma'nın Napoli'yle 1-1 berabere kaldığı maçın ardından hakem Marco Di Bello'yu eleştirmişti.

Portekizli teknik adam Inter maçının hakemi Simone Sozza'nın performansından ise memnun kaldığını belirtti.

"Hakem için zor bir maçtı. Inter şampiyonluğa oynuyor, biz de buraya kazanmak için geldik. Tecrübesiz bir hakem, iyi bir maç yönettiği için onun adına mutluyum."

"Geçen hafta maçımızı Di Bello yerine Sozza yönetseydi Napoli'den üç puanı alırdık."