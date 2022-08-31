Portekizli hoca, sansasyonel açıklamalarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Mourinho, Monza karşısında 3-0'lık galibiyette iki gol atan yıldız oyuncusunun performansından fazlasıyla etkilendi. Portekizli hoca, harika oyununun ardından Arjantinli yıldızı hakkında bir de çağrıda bulundu. Alınan galibiyet, sezona yenilmez bir başlangıç yapan Roma için oldukça önemliydi ve Serie A'da üst sıradaki yerini koruması anlamına geliyordu.

Ne söylendi?

DAZN'e konuşan Portekizli taktisyen Dybala hakkında, "Sakatlık geçmişi var, ama şimdi iyileşiyor" dedi.

"Bence bu, Katar'daki Dünya Kupası için gelecekte olabileceklerin bir işareti.

"Belki [Arjantin patronu] Lionel Scaloni bana birkaç şişe şarap göndermeli, çünkü emrinde harika bir oyuncu olacak" dedi.

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Dybala, Juventus'ta sakatlık nedeniyle kesintiye uğrayan zorlu geçen sezonun ardından temmuz ayında ücretsiz olarak Roma'ya transfer oldu.

28 yaşındaki oyuncu, Roma'da elinden gelenin en iyisini yapabileceğini ve Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin için önemli bir rol oynayacağını da gösterdi.

Ve Mourinho, Arjantin Milli Takımı için de büyük bir güç olacak oyuncusunun yıldızlaşmasına büyük bir katkıda bulundu.

Dolayısıyla, Arjantin'in hocasından istedikleri konusunda pek de haksız sayılmaz.

Üç Fotoğrafta Mourinho ve Dybala

Getty

Getty

Getty

BİLİYOR MUSUN? Dybala'nın Monza'ya karşı attığı iki gol, yıldız oyuncunun Serie A'da 100 gole ulaştığını tescilledi.

ROMA İÇİN SIRADA NE VAR: Mourinho'nun ekibi, pazar günü Udinese ile Serie A karşılaşmasına çıkacak.

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