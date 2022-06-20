Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho: "Başarının sırrı yaptıklarınızla yetinmeyip, her zaman daha fazlasını istemek"

Jose Mourinho kazandığı kupaları, hiçbir başarıyla yetinmemeye borçlu olduğunu söyledi.

Roma'daki ilk sezonunda ilk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi'ni kazanma başarısı gösteren dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho başarısının sırrının elde ettikleriyle yetinmemek olduğunu söyledi. İtalyan futbolundaki son iki Avrupa kupasının sahibi olan Mourinho, Forbes'e verdiği röportajda yaptığı işte baskı hissetmemeye çalıştığını belirtti.

Ne söylendi?

"Stres yönetimini doğru yaptığıma inanıyorum. Stresi hiç hissetmemek tıpkı çok fazla hissetmek gibi zararlı. Bu yüzden doğru bir denge yakalamak ve bu dengeyle yüzleşebilmek için yeterince deneyime sahip olmanız gerekiyor.

"Bana göre başarının anahtarı sahip olduklarınızla asla yetinmemektir. Madalyalar kazandıktan sonra daha fazlasını istemelisiniz. Bir gol attığınızda peşinden bir tane daha atmak... Her şey daha fazlasını istemenin etrafında dönüyor. Yaptıklarınızı ve başardıklarınızı asla yeterli görmemelisiniz.

"Bu duygunun yaşla hiçbir ilgisi yok. Her şey kişilikle alakalı.

"En önemli şey peşinizden gelen insanları kendinize inandırmaktır. Eğer size empati duyarlarsa takip etmeyi sürdürürler. Benim pozisyonumda bir lider insanları ve ekibimi hayal kırıklığına uğratmamaktan sorumludur"

Kupa koleksiyoncusu

Porto'da UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mourinho, kariyerinin ilerleyen bölümünde Chelsea ile üç Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra Real Madrid ve Inter'de La Liga ve Serie A şampiyonlukları yaşamıştı. Bir Şampiyonlar Ligi de Inter'de kazanan Mourinho, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu da elde etmişti.

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