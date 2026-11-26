Gian Piero Gasperini, Roma'nın Paris Saint-Germain ile Parc des Princes'te 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Donyell Malen'e övgüler yağdırdı. Hollandalı millî oyuncuyu dünyanın en iyi hücumcularından biri olarak nitelendiren Roma teknik direktörü, buna rağmen Paris'te onu şaşırtıcı biçimde yedek başlattı.

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Paris'te stratejik rotasyon

Gasperini, Paris'te şaşırtıcı bir taktik tercihle Malen ve Paulo Dybala gibi önemli isimleri ilk 11'in dışında bıraktı. Onların yerine Matias Soule ve Castro, Roma teknik direktörünün şu anda futbolun en güçlü takımı olarak nitelendirdiği PSG'ye karşı hücum hattını yönetme görevini üstlendi. Bu karar karşılığını verdi ve Roma, büyük mücadeleyle bir puan aldı . Avrupa'daki karşılaşma nefes kesiciydi.

Maçın ardından kadro tercihini açıklayan Gasperini, sıkışık maç takviminin oyuncular üzerindeki fiziksel etkisine dikkat çekti. "Evet, bu nedenlerden biri olabilir ama başka birçok neden de var. Soule oynadı, ardından Castro, Malen'in yerini aldı. Malen, Parma maçı da dahil olmak üzere ligde çok sayıda maç oynadı; ayrıca iki millî maçta forma giydi. Onu ikinci yarıda kullanabildiğim için mutluydum" dedi. Gasperini'nin sözlerini TUTTOmercatoWEB aktardı.

Malen'e dünya çapında övgü

Gasperini, Malen'i başlangıçta yedek bırakmasına rağmen oyuncunun teknik becerilerine duyduğu hayranlığı açıkça ortaya koydu. Oyuna girdikten sonra etkisini gösteren forvet, bir penaltıyı da gole çevirdi. Roma teknik direktörü, eski Borussia Dortmund oyuncusunu dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterirken gol önündeki bitiriciliğini ve patlayıcı hızını oyununu tanımlayan özellikler olarak sıraladı.

Gasperini, "Şu anda gol atma becerisi, hızı, şut yeteneği, şut çekmeye hazır oluşu ve pozisyon yaratmayı bilmesi bakımından kesinlikle [dünyanın] en iyileri arasında" dedi. Ancak yıldız oyuncusunun sonradan oyuna girmesine ilişkin dikkat çekici derecede açık bir taktik değerlendirme de yaptı: "Şunu söylemeliyim ki yedek kulübesinden geldiğinde pek iyi değil; ilk 11'de başladığında çok daha iyi. Bu da muhtemelen fiziksel yapısı nedeniyle ısınmaya ya da maça baştan girerek ritim bulmaya ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor."

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Her oyuncu kendini ilk 11'in parçası hissediyor

Gasperini, Dybala konusunda da benzer bir yaklaşım benimsedi. Bir ay sahalardan uzak kaldıktan kısa süre önce dönen oyuncu, önceki hafta sonu maçında kısa süreliğine forma giymişti. Deneyimli oyun kurucusuna ikinci yarıdaki temponun ve sahadaki boşlukların daha uygun olacağını düşünen Roma teknik direktörü, soyunma odasında yedek başlamanın olumsuz bir anlam taşımadığını vurguladı.

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"Bir ay aradan sonra dönen ve geçen pazar maçın iyi bir bölümünde oynayan Dybala için de aynısı geçerli. Yedek ya da ilk 11 oyuncusu ayrımımız olmadığını tekrar tekrar anlatmaya çalışıyorum. Bu grupta sahaya çıkanlar, ister sonradan girsin ister maça başlasın, kendilerini önemli oyuncular ve ilk 11'in parçası olarak hissediyor" diye açıkladı.

İki teknik adam arasında karşılıklı saygı

Maç, Gasperini ile PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'yi önceki karşılaşmalarından 15 yıl sonra yeniden bir araya getirdi. İki teknik adam, son düdükte karşılıklı saygılarını göstererek az önce yönettikleri maçın kalitesini teslim etti. Gasperini, hangi dönemde olursa olsun Enrique'nin takımlarına karşı oynamanın zorlu bir sınav olduğunu belirtti ve İspanyol teknik adamın üst üste başarılar kazanan bir isme dönüşmesini övdü.

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Gasperini, "Maçın sonunda Luis Enrique ile birbirimize 'Ne güzel bir maçtı' dememiz de hoştu. İkimiz de bunu hissettik. Kulübede otururken bir maçın böyle güzel ve farklı olduğunu hissetmek kolay değil" dedi.